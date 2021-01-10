Гороскоп на 12 января

Овен

Сегодня возможны сложности на работе. Начальство может делать вам критические замечания и, возможно, заставит переделывать ранее выполненную работу. Во второй половине дня хорошо решать спорные имущественные вопросы, мириться, если поссорились. Вечером лучше посидеть дома.

Телец

В какой-то мере профессиональная деятельность сейчас Вас будет тяготить. Возможно, Вы ждете перемен, а может, просто хотите отдохнуть. Постарайтесь более четко планировать свое время и действия. Жизнь сама поставит Вас в жесткие рамки, в которых придется жить. Тем не менее, нельзя опускать руки и сдаваться.

Близнецы

Мелочи жизни должны отойти на второй план, уступив место более важным темам. Сейчас стоит задуматься о перспективах своего дела, посоветоваться с теми, кто связан с Вами общими интересами. Поэкспериментируйте с внешностью, смените имидж - это придаст Вам веса в глазах коллег.

Рак

Удачное время для профессиональной деятельности, Вы сможете справиться со многими задачами. Скорее всего, Вам поступят интересные предложения, удастся завести полезные знакомства. Избегайте крупных трат, иначе можете остаться на мели.

Лев

У Вас появятся интересные идеи. Не стесняйтесь обращаться к тем, кто может помочь в их реализации. Нужно серьезно проанализировать свои финансовые возможности. Это удачное время для встреч с людьми, к которым Вы питаете теплые чувства.

Дева

Особых изменений произойти не должно. Не требуйте от себя подвигов и не пытайтесь немедленно решить все накопившиеся бытовые и профессиональные вопросы. Идет удачное время для покупок, приятных посиделок в компании друзей. Не исключено интересное романтическое знакомство.

Весы

Этот день может оказаться напряжённым, поэтому ничего серьезного не планируйте. Если не хотите сами себе осложнить жизнь, не давайте никаких обещаний, особенно людям, от которых зависите. Зато можете рассчитывать на понимание и поддержку семьи и друзей.

Скорпион

Этот день располагает к активной деятельности, так что постарайтесь запланировать дела, которые были отложены до лучших времен. Возможно новое перспективное знакомство либо возобновление старых любовных отношений. Обратите внимание на состояние здоровья: возможны проблемы.

Стрелец

Сегодня нежелательно браться за работу, связанную с серьезными физическими нагрузками. Сейчас Вы склонны принимать решения под влиянием эмоций, а это может спровоцировать конфликт. Зато в сердечных делах Вас могут ожидать приятные сюрпризы. Главное – не брать на себя повышенных обязательств.

Козерог

Сейчас многое зависит от Вас. Вам захочется быть в центре внимания, но все же не стоит идти напролом. Хорошее время для того, чтобы слегка изменить имидж, обновить гардероб. Возможны конфликты с родственниками, поэтому старайтесь не обращать внимания на мелочи и не раздражаться по пустякам. Хорошее время для практичных покупок и обновления бытовых приборов.

Водолей

Не позволяйте себе лениться сегодня. Хорошее время для того, чтобы начать ремонт или просто навести порядок в доме. Родственники могут предложить помощь, но сейчас лучше полагаться только на себя. Не самый удачный период для новых знакомств, пока лучше не расширять круг общения. Но и от старых знакомых отказываться не стоит.

Рыбы

Постарайтесь в этот день не переутомляться и не проявлять упорства в делах, которые сегодня Вам не под силу. Хорошее время для встречи со старыми друзьями – Вы сможете получить от них интересную информацию. На работе все получится. Сейчас не стоит брать и давать деньги в долг.

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