Гороскоп на 12 сентября

Овен
День благоприятен для покупок одежды и обуви, ваш выбор будет удачен. Благоприятно покупать и ювелирные изделия, мебель, предметы интерьера. Не злоупотребляйте сладким, чтобы это не отразилось на фигуре.
Телец
Сегодня алкоголь очень опасен для вас, как и любые химические вещества, краски. Даже косметика может действовать на вас по-особенному. В еде тоже следует соблюдать ограничения. Могут навредить деликатесы, тяжелая пища.
Близнецы
Старайтесь проявлять хорошие манеры, быть вежливыми и деликатными, сдерживать негативные эмоции в общении. В противном случае вы можете нажить себе серьезного врага. Следует обратить внимание на свое питание, так как слишком тяжелая пища может оказать негативное влияние на пищеварительную систему. Могут снова появиться в вашей жизни старые друзья и знакомые.
Рак
Найти гармонию в человеческих отношениях сегодня можно легко. Проявите такт и дружелюбие, улыбнитесь, и вам откроются любые двери и сердца. Проявление грубости и агрессивности сегодня будет иметь эффект бумеранга. Помиритесь с теми, с кем находитесь в ссоре.
Лев
Не стоит резко менять свое мнение о людях, менять свои принципы. Возможно осложнение в отношениях с противоположным полом из-за непонимания. Может проявиться леность, вы можете попасть в плен своих фантазий.
Дева
Чудесный день для ухода за ногами и покупки обуви. Сегодня у вас будет прилив энергии, поэтому не удивляйтесь, если к вам будут проявлять повышенный интерес представители противоположного пола.
Весы
Очень благоприятный день для любых начинаний. Может свершиться то, о чем вы так долго мечтали. Отношения с противоположным полом сегодня будут складываться удачно, вечер можно провести за романтическим ужинов при свечах.
Скорпион
Сегодня ваше личное обаяние и энергия будут на подъеме. Используйте этот день для романтических встреч и ужина при свечах, для объяснения в любви. День хорош для ухода за волосами.
Стрелец
Жизненный потенциал на высоком уровне, однако из-за противоречивых тенденций дня и вашей внутренней нестабильности удача в любой момент может отвернуться. Необдуманные решения или импульсивные поступки приведут к непредсказуемым результатам. Мужчинам-Стрельцам не следует искать любовных приключений или новых знакомств – ваши таланты не будут оценены по достоинству. Женщины-Стрельцы рискуют впасть в крайность или принять желаемое за действительное. Звезды советуют разобраться в своих чувствах.
Козерог
Хороший день для супружеских отношений, новых знакомств. У женщин-Козерогов появится возможность найти новых друзей или покровителей, проявить все свои способности и таланты. Мужчины-Козероги должны умерить свои аппетиты в отношениях с женщинами и отказаться от экстравагантных поступков.
Водолей
Благоприятный день для встреч с любимым человеком, романтических знакомств и отношений. Все будет располагать к проявлению ваших талантов и способностей. Смелость и решительность в поступках принесут весомые результаты.
Рыбы
Скорее всего вам посчастливится решить некоторые проблемы в личной жизни. Твердость характера и некоторая безапелляционность решений приведут в порядок чувства и помогут избавиться от тягостных контактов.
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