Гороскоп на 12 октября

Овен
Не исключено, что сегодня вам удастся реализовать намеченные на день планы, однако велика вероятность конфликтных ситуаций с партнерами или начальством, в результате которых вы можете пострадать. Проявляйте осмотрительность: сплетни и злые языки постараются вам навредить. Не вмешивайтесь в чужие разговоры, а тем более в споры.
Телец
Наступает прекрасное время для размышлений о переходе к новому роду деятельности, восстановлении и укреплении старых связей или оказании помощи близким. Вероятно, неожиданное известие заставит вас изменить намеченные планы. Обратите внимание на свое здоровье. Из-за резкого снижения жизненного потенциала крайне нежелательны физическое перенапряжение или действия, связанные с риском.
Близнецы
Звезды сулят женщинам-Близнецам успех в поиске дополнительных источников дохода или переход к новым видам деятельности. Эмоциональные переживания или кажущаяся монотонность жизни может заставить мужчин-Близнецов искать новые знакомства или впечатления, что в будущем создаст множество проблем.
Рак
Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Не берите на себя обязательств, которые вы не в состоянии выполнить. Обострится интуиция, возможны вещие сны. Нужно носить яркую одежду и не предаваться унынию.
Лев
Хороший день для ведения деловых переговоров, подписания договоров и контрактов. Знакомства, заведенные в этот день, могут весьма пригодиться. Благоприятно посетить парикмахера или визажиста, купить себе что-нибудь из одежды.
Дева
Сегодня ваши чувства могут приобрести необыкновенную остроту. Не рекомендуется идти к своей цели в слепом порыве. Рассудительный взгляд на свои возможности, дипломатический талант и темпераментность помогут добиться успеха у лиц противоположного пола.
Весы
Способность целиком отдавать себя работе поможет справиться с некоторой эмоциональной неустойчивостью. Постарайтесь избавиться от предвзятого мнения. Звезды советуют проводить как можно больше времени вне дома, так как не исключено, что именно сегодня вы познакомитесь с человеком, с которым свяжете дальнейшую жизнь.
Скорпион
Напряженный день. Будьте предельно внимательны и осторожны в общении с родственниками и близкими друзьями – вероятен конфликт. Умение прощать обиды и эмоциональная гибкость сохранят энергию для новых свершений.
Стрелец
День несет неожиданные повороты судьбы, поэтому сохраняйте спокойствие и контролируйте ситуацию, которая может привести к принципиальному противостоянию с партнерами или друзьями. Проявите собранность и осмотрительность – неблагоприятное расположение планет не позволят вам проявить деловые способности или приведут к серьезной ошибке.
Козерог
Достаточно удачное время для деловых операций, хотя значительных финансовых прибылей ожидать не приходится. Вероятно, в служебном положении могут произойти благоприятные перемены или появление новых людей позволит участвовать в новых проектах. Следует разобраться с отложенными делами или нерешенными проблемами.
Водолей
Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, однако избыток внутренней энергии может привести к ухудшению отношений с одним из коллег. Скорее всего ваша кажущаяся мягкость, аура грусти и меланхолии спровоцируют стремление партнера или начальника взвалить на вас дополнительные обязанности. Не исключено, что вам придется с головой окунуться в дела, требующие немедленного разрешения.
Рыбы
Благоприятный день для начала нового дела или установления новых отношений с партнерами. Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне. Нестандартный подход к привычным обязанностям, порядочность и ответственность в отношениях с партнерами станут залогом будущих успехов.
Гороскоп на октябрь 2021 года для всех знаков Зодиака.
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