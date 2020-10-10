Гороскоп на 12 октября





Овен

Посвятите себя целиком и полностью решению профессиональных вопросов. Но не смешивайте работу и личные отношения. Для новых романтических знакомств день не самый подходящий. Не раздавайте заведомо ложных обещаний.

Телец

День подходит для проведения деловых встреч, переговоров, подписания важных соглашений и обдумывания планов на будущее. Если Вы не будете лениться и откладывать дела в долгий ящик, сможете многого добиться. Для романтических отношений идет вполне удачный период.

Близнецы

Благоприятный день для любых дел: от крупных приобретений или ремонта квартиры до путешествий или важных встреч. Полезно прислушаться к советам партнеров — это пойдет на пользу и позволит избежать неприятностей. Уделите внимание и своему здоровью.

Рак

Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Полезно будет окунуться в получение знаний, изучением и внедрением новых технологий. Неплохо идут дела с финансами и недвижимостью.

Лев

Сегодня, что касается профессиональных или личных вопросов, не будет доставлять никаких затруднений. Можете смело планировать работу с важными документами, вести переговоры и строить планы на будущее. Вас ждут приятные встречи и замечательный отдых в хорошей компании.

Дева

В этот день ваши деловые качества окажутся очень кстати. Только с осторожностью отнеситесь к предложениям, исходящим от людей, которых вы или не слишком хорошо знаете, или они пользуются дурной репутацией. Не срывайте плохое настроение на тех, кто вам дорог: именно сейчас конфликты могут иметь далеко идущие последствия.

Весы

Сегодня Вам может показаться, что никто не понимает и не поддерживает Вас. Это может стать причиной столкновения Ваших интересов и окружающих. Сейчас нельзя перекладывать свою ответственность на чужие плечи, так как в конечном итоге за все придется отвечать Вам. Будьте внимательны в финансовых вопросах.

Скорпион

Пока не планируйте серьезных дел, так как препятствия будут появляться неожиданно и на ровном месте. Сейчас может возникнуть недопонимание в общении с руководством, коллегами, помощниками, что тоже не способствует росту производительности труда и хорошему настроению. Сейчас Ваша инициатива может быть наказуемой.

Стрелец

Практически все дела, запланированные Вами на этот день, будут ладиться, и это придаст сил трудиться еще больше. Если поймете, что еще не готовы к принятию каких-либо решений, не форсируйте события. Не тратьте время и силы на выяснение отношений. На пользу пойдет любая смена обстановки.

Козерог

Возможно оживление в профессиональной деятельности. Постарайтесь быть инициативным в деловых вопросах. День отлично подходит для активного отдыха, свиданий, общения и походов в гости. Удачен он для поездок и путешествий, а также для крупных покупок.

Водолей

День благоприятный во многих отношениях, так что стройте планы и реализуйте смелые идеи. В работе придерживайтесь комфортного ритма, не позволяйте коллегам и партнерам ни торопить, ни задерживать Вас. В личной жизни ожидают только приятные сюрпризы.

Рыбы

Идет благоприятный период, особенно для предпринимательской деятельности. Не бойтесь экспериментировать. Даже если Вы допустите ошибки, то никаких серьезных последствий за этим не последует. Как можно больше внимания уделите финансовым и юридическим вопросам.





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