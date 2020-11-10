Гороскоп на 12 ноября





Овен

В этот день Вам удастся достичь больших успехов во всем, практически не прикладывая усилий. В личном плане Вас ожидают приятные сюрпризы, а некоторых представителей знака – многообещающие знакомства. Так же день благоприятен для крупных покупок и обустройства жилища.

Телец

Не планируйте ничего серьезного на сегодня. Настало время немного передохнуть. Если у Вас нет возможности полностью отойти от дел, то выполняйте только самое необходимое и не берите на себя повышенных обязательств. Не отказывайтесь от встреч со старыми друзьями, а также от новых знакомств.

Близнецы

Вы будете находиться в приподнятом настроении, сможете хорошо и потрудиться, и отдохнуть. Однако могут возникнуть ситуации, когда нужно будет принять правильное решение. Вы с этим справитесь, если не откажетесь от помощи единомышленников, но при этом станете доверять и собственной интуиции.

Рак

На работе многое будет удаваться, а вот в отношениях с близким человеком могут возникнуть трудности. Возможны серьезные перемены в личной жизни. Прежде чем принять какое-либо решение, хорошенько обдумайте его. Возможно событие, которое заставит Вас взглянуть на жизнь по-новому.

Лев

Избегайте перемен в любых областях своей деятельности, так как они могут обернуться совсем не той стороной, какую Вы хотели бы видеть. Можно положиться на старые связи, которые откроют новые перспективы. Этот день отлично подходит для того, чтобы начать новое дело.

Дева

Сегодня не стоит вступать в конфликты. Ваша сила убеждения на какой-то период ослабнет, и Вы сами можете подвергнуться чужому воздействию. Не исключены проблемы в отношениях с родственниками старшего поколения, но не решайте вопросы сгоряча.

Весы

Сейчас Вам нужно сначала действовать, а потом думать. Первый порыв окажется правильным, а чем больше вы начнете размышлять, тем дальше будете уходить от правильного выбора. Поменьше прислушивайтесь к мнению окружающих.

Скорпион

Благоприятный день для того, чтобы уладить недопонимание, возникшее в семье или на работе. Но, пытаясь договориться, не давите на собеседника, если он не готов дать ответ. Вам не придется бороться с трудностями в одиночку – друзья и коллеги готовы прийти на помощь.

Стрелец

Этот день благоприятен для укрепления деловой репутации и завязывания полезных знакомств. Приложив небольшое усилие, Вы с успехом сможете завершить многие дела. За новые проекты лучше не пока браться или делать это с осторожностью.

Козерог

Дела будут продвигаться успешно, но при условии, что Вы во всем станете придерживаться честных правил. Сейчас у Вас может появиться неуверенность в будущем. Она пройдет, если Вы все разложите по полочкам и поймете, что стоит делать в первую очередь. Больше доверяйте своему опыту и интуиции.

Водолей

День активной борьбы, напора и агрессии. Пассивность недопустима. Как построите сегодня отношения, ситуацию, дела, такими они и будут весь следующий месяц. И если вы хотите что-то принципиальное изменить в своей жизни, то следует сделать это именно сегодня.

Рыбы

В этот период вы можете рассчитывать на свои старые связи, которые откроют новые перспективы. Поэтому не избегайте встреч и разговоров со знакомыми. Идет хорошее время для развлечений и вообще любой смены привычной обстановки. Сегодня на горизонте может появиться очень важный для вас человек.

Гороскоп на ноябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье