Гороскоп на 12 мая





Овен



Благоприятный день для контактов, творческих встреч, воплощения своих замыслов в жизнь. Сегодня очень велика вероятность того, что Вам удастся улучшить свое финансовое положение или достигнуть прогресса в делах, правда, на непродолжительное время. Вероятны осложнения, возникшие из-за опрометчивых обещаний или перегрузки работой. Не исключено, что Ваша репутация может немного пошатнуться.

Телец

Этот период благоприятен для духовного совершенствования. Вероятны неожиданные трудности в сфере профессиональной деятельности или в личной жизни. Не старайтесь действовать напролом – вероятно, задуманное можно осуществить с помощью других людей или иной тактики. Не погружайтесь в повседневные мелочи.

Близнецы

Прекрасный день для продвижения по службе или решения материальных проблем. Денежные поступления или известие о повышении не заставят себя долго ждать. Особенно удачно пойдут дела у Близнецов творческих профессий. Проявите свойственные Вам практический подход к любому делу, расчет и предусмотрительность, и Ваши начинания принесут реальные плоды.

Рак

Звезды предупреждают Раков о вероятных неудачах в сфере профессиональной деятельности. Возможны ошибки, просчеты, происки недоброжелателей. Попытайтесь в вежливой форме отстранить от себя людей, которые проявляют к Вашим делам повышенный интерес. Финансовое положение находится в неустойчивом состоянии, и только через несколько дней можно ожидать некоторой стабилизации.

Лев

Вероятно, сегодня от Вас потребуется принятие важных решений. Несмотря на препятствия и трудности, Вы сумеете преодолеть все ловушки. Дело, начатое в этот день, успешно завершится. Не исключено, что к Вам обратятся за советом или помощью.

Дева

Запланированные встречи лучше перенести на другой день. Работа потребует больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. Рекомендуется провести конец этого дня за городом.

Весы

Постарайтесь не разворачивать никаких грандиозных проектов, не доверяйте обещаниям и заверениям. Сегодня Ваши осторожность и предусмотрительность окажутся как нельзя кстати.

Скорпион

Этот день обещает значительно изменить Вашу жизнь. Приготовьтесь к переменам. Будьте бдительны и не принимайте ничьих советов, так как тайный недоброжелатель по-прежнему пытается Вам навредить. Ваша гибкость и выдержка помогут обойти скрытые ловушки. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям.

Стрелец

Звезды сулят успех мужчинам-Стрельцам творческих профессий. Быстрота реакции, способность находить верные решения в почти безвыходных ситуациях, интуиция – все это поможет создать предпосылки для улучшения Вашего финансового положения. Женщин-Стрельцов сегодня ждут мелкие неурядицы в личной жизни.

Козерог

Неблагоприятный день, особенно для мужчин-Козерогов. Жизненный потенциал на крайне низком уровне, поэтому контакты с партнерами или начальством будут затруднены. Семейные проблемы или бытовые хлопоты повлекут за собой дополнительные расходы. В личной жизни женщин-Козерогов предвидится приятное событие. Не исключено, что Вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы, однако не верьте обещаниям, сдерживайте свои эмоции.

Водолей

День равновесия, получения космической энергии, самоуглубления, устройства личной жизни. Ваши обаяние и упорство помогут вам достичь высоких результатов, однако не следует форсировать события – Ваш успех зависит от медленного поступательного движения к цели.

Рыбы

Благоприятный день для Рыб, занимающихся коммерцией и бизнесом. Сегодня Вы можете получить приятное известие или заманчивое предложение об участии в совместном проекте. Не торопитесь дать согласие: дело потребует максимума времени и сил.

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