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Гороскоп на 12 июня


Овен

Гороскоп на сегодня советует Овнам воздержаться от ответственных решений и активных действий в сфере профессиональной деятельности. Не пытайтесь слишком опираться на партнеров и не ждите помощи от близких – все делайте сами.

Телец

Крайне неблагоприятный день, ибо расположение звезд предупреждает о том, что сегодня Вам придется столкнуться со многими проблемами в отношениях с окружающими. Вероятно непорядочное отношение или предательство людей, которых Вы считаете своими союзниками. Если Вы не пойдете на компромисс, ситуация обострится до крайности.

Близнецы

Не исключено неожиданное предложение или встреча с давними партнерами по бизнесу, однако поспешность или сконцентрированность на личных интересах может помешать осуществлению замыслов. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам.

Рак

Этот день обещает покой и равновесие. Сегодня Вы сможете стать хозяином положения. Не исключены небольшие семейные разногласия, которые закончатся в Вашу пользу. Противопоказаны длительные поездки и путешествия. День посвятите спокойному отдыху или любимому увлечению.

Лев

Львам-мужчинам во избежание неприятностей не следует идти на поводу у своих страстей. Ваше умение проанализировать как свое поведение, так и поведение партнера поможет избежать недоразумений. Женщинам-Львам следует обратить внимание на свое самочувствие.

Дева

Первая половина дня будет сопряжена с неожиданными известиями, приключениями или нестандартными ситуациями, с которыми Вы сможете справиться только благодаря интуиции и склонности к абстрактному мышлению. Очень благоприятное время для семейных отношений, положительных изменений в личной жизни, новых знакомств.

Весы

Прекрасный день для активности в сфере профессиональной деятельности, коммерческих операций, творческих исканий успеха в карьере. Вероятно новое знакомство или какое-то известие, которое может в корне изменить Ваш образ жизни. Может быть, Вам придется принимать серьезные решения.

Скорпион

День несет двойственную характеристику и может оказаться очень напряженным. Женщинам-Скорпионам не следует рассчитывать на покровительство судьбы. Ваши претензии на львиную долю и стремление жестко отстаивать свои интересы могут прийти в противоречие с желаниями спутника.

Стрелец

Неблагоприятный в физическом плане день. Вероятны заболевание, травма или эмоциональный стресс. Для личных отношений характерна некоторая нестабильность. Постарайтесь побороть стремление главенствовать. Избыток Вашей внутренней энергии может испугать окружающих.

Козерог

Вероятно улучшение финансового положения или удовлетворение от удачной покупки. Для женщин-Козерогов велика возможность нового знакомства или неожиданных романтических приключений, однако постарайтесь не относиться к любовным приключениям как к продолжению своих деловых планов. Мужчинам-Козерогам звезды рекомендуют избегать шумных компаний и застолья.

Водолей

Крайне неблагоприятный день. Проходит под знаком духовного дурмана, расщепления сознания. Сегодня удача может отвернуться от Вас в любой момент. Следует быть осторожными, так как возможно возникновение конфликта с кем-то из близких. В этот день не планируйте встреч с друзьями.

Рыбы

День связан с духовным преображением, получением космической энергии, нравственным очищением. Поездки, встречи и новые дела, связанные с расширением поля деятельности, принесут положительные результаты.

Гороскоп на июнь 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.


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