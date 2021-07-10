Гороскоп на 12 июля





Овен



Сегодня Вам будет трудно реализовать свои замыслы. Возможно, Вы захотите рискнуть, но делать этого не стоит. Рекомендуется переждать и начать активную деятельность со вторника. Ваши непроницаемость и хладнокровие могут оказаться преградой в отношениях с близким человеком.

Телец

Сегодня Вас подстерегают неудачи во многих сферах жизни. Трезво оценивайте ситуацию, старайтесь формировать правильное мировоззрение. Не нужно чрезмерно концентрироваться на профессиональных проблемах. Полезнее заняться индивидуальным трудом, любимым делом. Возросшее отчуждение в семейных отношениях требует переосмысления Вашего поведения и взглядов.

Близнецы

Ваш жизненный тонус будет несколько выше, чем обычно, что поможет легко включиться в работу, тем более приступить к новым обязанностям. Риск и напористость в делах сегодня могут иметь оправдание в виде прибыли. Удача еще продержится некоторое время на Вашей стороне, что незамедлительно скажется на хорошем настроении.

Рак

День неблагоприятен для установления контактов и активного общения. Вы не сможете прийти в себя и по-новому взглянуть на мир, по-прежнему вероятны столкновения с проблемой взаимоотношений с окружающими. Дальнейшее развитие событий потребует от Вас осторожности и взвешенности.

Лев

Первая половина дня будет связана с финансовыми проблемами. Сейчас важно сконцентрироваться на главном, проникнуть в суть вещей, претворить задуманное в действительность. Вы сможете объединить в себе желание обновления и трезвый, рассудительный взгляд на вещи. В результате этого во второй половине дня велика вероятность материального успеха.

Дева

Сегодня Ваши чувства могут приобрести необыкновенную остроту. Усилится интуиция. Возможности Ваши велики – Вы сможете предугадать события скорого времени, верно определить положение и суть вещей. Возможно, что к Вам обратятся за помощью. Нельзя отказывать. Вы сможете снять создавшееся напряжение, занявшись любимым делом.

Весы

Возможен неожиданный поворот событий не в Вашу пользу. Постарайтесь, несмотря ни на что, владеть собой и не принимать поспешных, необдуманных решений. Вероятно, Вам придется приложить некоторые усилия, отстаивая стабильность своего положения. Если Вы вовремя не сориентируетесь или будете пассивны, то окажетесь уязвимыми и подчиненными чужой воле.

Скорпион

Хорошее настроение и желание работать будут содействовать Вашему обаянию и располагать к Вам окружающих. Рекомендуется не навязывать своих мыслей друзьям и коллегам по работе. Сегодня используйте любую возможность изменить к лучшему свою личную жизнь.

Стрелец

Действия окружающих Вас людей будут носить непредсказуемый, импульсивный характер. События внешней жизни потребуют от Вас бесстрашия и настойчивости. Вы будете готовы отстаивать свою правоту любыми средствами, невзирая на последствия, что может осложнить и без того тяжелую ситуацию. Не стоит расширять сферу деятельности, принимать важные решения – не все будет получаться. Вам необходимы отдых и внимательное отношение к своему здоровью.

Козерог

День благоприятный для планирования деятельности и оценки собственного положения. Старайтесь быть приветливым с окружающими. Проявите мудрость и выдержку. Ваши подвижность, живой и проницательный ум, качества интересного собеседника станут центром внимания. Если не потеряете решимости, то возможны договоренности о выгодном деле. Вторую половину дня посвятите укреплению своего здоровья.

Водолей

Сегодня Вам придется сделать трудный выбор в жизни. Надейтесь только на себя, не пытайтесь слишком опираться на партнеров и не ждите помощи от близких. Все это только помешает делу и вызовет у Вас лишнее раздражение. Возможно, Вам удастся решить личные проблемы. Но ощущение того, что мечты вашей жизни не реализовались, принесет некоторое разочарование. Не все Вас будет устраивать в отношениях с партнером, ибо Ваши требования слишком высоки.

Рыбы

День благоприятный. Крупные покупки могут быть удачными. Сегодня Вы сможете почувствовать себя хозяином положения, все, как Вам будет казаться, подчинено Вашей воле и согласно с Вашими желаниями. Пройдет то состояние, когда Вам казалось, что все настроены против Вас. На службе и дома Вы почувствуете взаимопонимание.

Гороскоп на июль 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.