Гороскоп на 12 июля

Предлагаем вашему вниманию астропрогноз на день от Гейдельбергской Школы Астрологии.
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КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)
Крайне неблагоприятный день. День серьезных провокаций, авантюрных приключений, подлого обмана. Вероятно романтическое увлечение, которое, к сожалению, будет кратковременным. Не исключено, что вам придется выяснять отношения с друзьями или родственниками. Будьте осмотрительны – очень часто скандалы возникают из-за невнимательности.
ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)
День отмечен ощущением внутренней свободы, желанием смены обстановки и образа жизни. Водолеи могут ощутить вкус к экстравагантным выходкам, неразумным тратам денег. Рекомендуется сократить ненужные траты до минимума и, пока не поздно, образумиться. В противном случае вы можете утратить деловую активность и окажетесь в кризисной ситуации.
РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)
Из-за вашего самообмана и резких необдуманных поступков этот день неблагоприятен для установления контактов и активного общения. Смена настроения или легкомыслие могут подвергнуть риску репутацию Рыб. Возможно, что, попытавшись уладить возникшие проблемы, Рыбы сумеют восстановить свое доброе имя. Они смогут владеть ситуацией и спокойно продолжать начатое дело.
ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)
Расположение звезд по-прежнему неблагоприятно. Работа потребует больших усилий и не принесет значительных результатов. Нестандартный подход к любому делу, неординарность в решении возникающих проблем помогут сломить негативные тенденции дня. Напряженный в эмоциональном отношении день. Желательны поддержка и понимание близких людей. Во второй половине дня вероятны проблемы с жилищем или имуществом. Вам полезны прогулки – в результате ваше настроение улучшится.
ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)
Крайне неблагоприятный день. В любом мероприятии сегодня не рассчитывайте на помощь со стороны, только вы сами сможете помочь себе. Сегодня главное – не совершать ошибок и все делать вовремя. Охраняйте жилище: возможны пожары, ограбления, в лучшем случае – появление нежданных гостей.
БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)
Благоприятный день для физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Хорош он для прогулок, путешествий, общения с друзьями.
РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)
Несмотря на неожиданности, вы сможете углубиться в работу, улучшить свое материальное положение, наладить и укрепить отношения с близким человеком. Рекомендуется уделить большое внимание дому, сделать важные покупки. Обратите внимание на здоровье детей.
ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Сегодня работа потребует от вас больших усилий, однако положительные результаты скажутся только по прошествии длительного времени. Склонность к оригинальности, экстравагантности в поступках, нестандартный подход к любому делу могут вызвать двойственную оценку со стороны руководства или коллег. Напряженный в эмоциональном отношении день. Вероятны проблемы в личной жизни. Не позволяйте мнительности или ревности овладеть вашим сердцем.
ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Крайне неблагоприятный день. Вероятны проблемы с жилищем или имуществом: возможны ограбления, кражи, в лучшем случае – появление нежданных гостей. Напряженный в эмоциональном отношении день. Возможно великое множество критических ситуаций. Разум и интуиция помогут выйти из сложной ситуации. Вам придется приложить для этого максимум стараний.
ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)
Крайне неблагоприятный день обманов и иллюзий. Он пройдет под знаком неверности, ложных обещаний. Возможно, этот день будет наполнен событиями, связанными с неудачной коммерческой деятельностью. Внимательно отнеситесь к покупкам или заманчивым коммерческим предложениям: вас попытаются обвести вокруг пальца.
СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)
День отмечен возрастанием жизненных сил. Большой заряд энергии будет способствовать исцелению и врачеванию. Ваше влияние могут почувствовать близкие люди. Многие обратятся к вам за помощью для исцеления души и тела. Откройте свои сердца навстречу радости и любви.
СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Крайне неблагоприятный день. Вероятны проблемы с недвижимым имуществом; возможны пожар, ограбления, в лучшем случае – появление нежданных гостей. Напряженный в эмоциональном отношении день. Постарайтесь избегать всевозможных споров, не обращайте внимания на критические замечания в свой адрес – ваша реакция может быть неадекватна высказыванию.
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