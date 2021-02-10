Гороскоп на 12 февраля





Овен



Сегодня трудности, которые могут возникнуть на личном фронте, отразятся и на Вашей работе. Не флиртуйте и не заводите романов на службе. Если возникнут разногласия с кем-то из членов семьи, не усугубляйте положение выяснением отношений. В конце дня нужно быть предельно внимательными на дороге.

Телец

Обстоятельства могут сложиться так, что Вы окажетесь связаны какими-то обязательствами и не сможете в полной мере реализовать свои намерения. День будет удачным для тех, кто решил поменять свой образ жизни и начать жить по режиму. Вечером Вы сможете сделать удачные покупки.

Близнецы

Не обращайтесь за помощью к людям, которым не слишком доверяете. Не связывайте себя обещаниями, поскольку высока вероятность их не выполнить. Постарайтесь в свободное время заняться приятными делами, которые позволят расслабиться и уйти от забот.

Рак

В данный день стоит воздержаться от новых знакомств. Особенно это относится к виртуальному общению на форумах и в социальных сетях. Дело в том, что излишняя доверчивость не позволит Вам критически оценивать действительность.

Лев

Успех гарантирован, если Вы будете терпеливы и не попытаетесь опережать события. Это время подходит для начала цикла лечебно-профилактических процедур. Если у Вас до сих пор нет клубной карты на посещение фитнеса, то самое время ее приобрести и начать посещать занятия.

Дева

Предстоит много времени провести в общении с близкими, родными, друзьями и знакомыми. День будет относительно легким для людей, которые умеют приспосабливаться к обстоятельствам. Вам стоит лучше оценивать свои финансовые возможности. Постарайтесь не тратить лишнего, если Ваше материальное положение этого не позволяет.

Весы

Не теряйте времени, займитесь решением вопросов, которые казались сложными. При необходимости обратитесь за советом. Подходите к делам творчески, используйте неожиданные решения. Это хорошее время для общения с друзьями.

Скорпион

Постарайтесь пока не начинать ничего нового. Если почувствуете, что предпринятые Вами действия не дают нужного результата, то лучше остановиться. Избегайте серьезных финансовых трат. Не следует брать кредиты и давать в долг. Берегите здоровье и избегайте любых излишеств.

Стрелец

Не будьте откровенными с окружающими – все сказанное может обернуться против Вас. Живите сегодняшним днем и не отказывайте себе в маленьких радостях. Но не стоит совершать рискованных финансовых сделок и непрозрачных операций с деньгами.

Козерог

На этот день можно наметить дела, за которые долго не хотелось браться. Если кто-то попросит совета или помощи, не откажите человеку в услуге. Сегодня могут обостриться отношения с кем-то из членов семьи – воздержитесь от обсуждения спорных и принципиальных вопросов.

Водолей

Никаких неприятных сюрпризов этот день не готовит. Вы попутно с мелкими проблемами будете успевать решать и важные вопросы. Водолеям, не имеющим пары, уготованы судьбоносные знакомства, которые могут привести к возникновению серьезных отношений.

Рыбы

За новые дела без крайней необходимости не беритесь. Если Вы не уверены в собственных силах, отложите принятие решения на некоторое время или посоветуйтесь с теми, кто является для Вас авторитетом.

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