Гороскоп на 12 декабря





Овен

Один из самых опасных дней. Резкие перепады настроения — от мрачной тоски до безудержного веселья — станут для многих Овнов обычным явлением. Следует обрубать фальшивые связи, гнать прочь назойливые мысли, проводить очистку организма. Держитесь подальше оттого, что давит или утомляет; обойдите это стороной и следуйте своим путем.

Телец

День символизирует обновление и очищение. Удачны короткие поездки, отдых на природе прибавит сил. Стремитесь к новизне, задумайтесь о чем-то новом или по-новому — вы яснее увидите, что происходит, и все станет проще.

Близнецы

Сегодня общительные Близнецы своим обаянием могут произвести хорошее впечатление на кого угодно, но в сфере любовных отношений вероятна нестабильность: «то пусто, то густо». Не упустите реальные возможности справиться с проблемами благодаря стремлению с обеих сторон исправить ошибки и сохранить отношения.

Рак

День символизирует общность, солидарность, товарищество. Даже самые пустячные знакомства могут умножить число ваших поклонников, так что в трудные моменты вам всегда будет на кого опереться. Будьте искренны и честны в своих мыслях и делах. Не пытайтесь добиться своего хитростью — значительных результатов не достигнете.

Лев

Сегодня Львам нельзя делать ничего нового, даже планировать, кроме самых необходимых житейских дел. Лучше всего заниматься домом и хозяйством, это поможет отвлечься от ненужных мыслей.

Дева

День символизирует сомнение и недоверие. Сегодня вы можете почувствовать, что все очень серьезно, и тут же зададитесь вопросом, а действительно ли это настоящая любовь. Вы цените свою независимость и не торопитесь брать на себя обязательства? В таком случае вы не можете рассчитывать на «большую и светлую любовь».

Весы

Житейские обстоятельства могут заставить Весов иначе взглянуть на отношения в семье. Если раньше они были уверены в благополучии, то теперь у них может появиться повод для сомнений. Вам надо определиться, чего вы хотите, постараться принять решение и энергично взяться за дело. Возможно, неприятности, возникновения которых вы опасались, обойдут вас стороной.

Скорпион

Этот период можно и нужно использовать для встреч и путешествий. Вы на пороге открытый, вы интересный собеседник и способны любому составить приятную компанию. Можно и нужно ставить точку в неприятных семейных проблемах и делах прошлого.

Стрелец

День символизирует родственные связи. Многие Стрельцы будут черпать свои силы и вдохновение в семье, а объединив свои усилия, они создадут прекрасную «команду». Благоприятно в этот период заняться переездом, ремонтом.

Козерог

Вы разносторонне развиты и любознательны, многим интересуетесь, но сегодня это может привести к тому, что вы понапрасну потратите свои силы, вместо того чтобы сосредоточиться на чем-то одном. Вы должны позаботиться о завтрашнем дне, чтобы ваше будущее было безоблачным. Стоит перенести акцент на учебу за границей, повышение профессионального уровня.

Водолей

Водолеи сегодня «на высоте». Они будут уверенно держаться, многим интересоваться и получат удовольствие от жизни. Сегодня немногие будут расположены вести счет деньгам. Вы очень проницательны, и если захотите завоевать чье-нибудь расположение, то обязательно добьетесь этого.

Рыбы

День символизирует чистоту и справедливость. Возможно, Рыбы почувствуют, как хорошо дома. Побольше открытости! Предоставьте окружающим чудесную возможность вас любить. В это время можно затевать различные перестройки. Благоприятно приобретать мебель и вообще предметы интерьера, не требующие частой смены.

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