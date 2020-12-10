Гороскоп на 12 декабря





Овен



Период благоприятен во многих отношениях. Вы сможете на славу потрудиться и замечательно отдохнуть. Если хотите этот день сделать незабываемым, то инициативу придется брать в свои руки. Больше раскованности, изобретательства и озорства сейчас Вам явно не помешает. Удачное время для покупок.

Телец

Данный период будет похож на экзамен, и от того, как Вы его сдадите, зависят дальнейшие события. Избегайте кардинальных перемен в любых областях деятельности, так как для этого время сейчас не самое подходящее. Постарайтесь не конфликтовать с теми, кого любите.

Близнецы

В профессиональной деятельности сейчас приветствуются новые, неожиданные решения и свежий взгляд на старые проблемы. Вам будет легче разобраться с задачами, над решением которых давно трудитесь. Этот день не подходит для вложения финансов в новые проекты и начинания.

Рак

Во многих делах Вы будете сами себе голова, поэтому и действовать можно соответствующим образом. В ближайший день Вас ожидают встречи со старыми друзьями. Возможно, именно сейчас удастся завязать новые деловые знакомства. По крайней мере, скучать не придется.

Лев

Постарайтесь данный день спланировать таким образом, чтобы на него приходилось как можно меньше встреч и мероприятий, которые вызывают у Вас негативные эмоции. Любые вопросы старайтесь решить миром, а не на повышенных тонах. Для новых знакомств и увлечений сейчас не самое удачное время.

Дева

В профессиональных делах сейчас постарайтесь не проявлять особой прыти и излишней инициативы. Вы можете наткнуться на непонимание и неодобрение. Но в то же время не отказывайтесь протянуть руку помощи, если об этом попросят. Удачное время для новых деловых и романтических знакомств.

Весы

Многое само будет плыть Вам в руки сегодня. Останется только брать то, что окажется наиболее интересным и перспективным. Возможно, именно сейчас представится шанс улучшить материальное положение, продвинуться по служебной лестнице. В любом случае положением дел Вы останетесь довольны.

Скорпион

Если Вы задумали важные дела, постарайтесь обойтись без посторонней помощи или возьмите ответственность в принятии решений на себя. Прислушиваясь к мнению советчиков, Вы начнете допускать ошибки. Для выяснения отношений с любимым человеком сейчас время неподходящее.

Стрелец

В этот период вы будете полны сил для покорения профессиональных вершин, но не спешите ими воспользоваться. Лучше всего дождаться, когда Вам дадут определенное задание и объяснят, как с ним нужно справиться. А если Вы сами начнете проявлять инициативу, то Ваши начинания могут погибнуть на корню, несмотря на то что Вы окажетесь абсолютно правыми.

Козерог

Следует проявить максимум дипломатии и тактичности. Если Вам нужна помощь, не стесняйтесь попросить об этом. Не теряйте шанс расширить свое дело, завести полезные связи, обсудить с партнерами перспективы. День будет гармоничным и для всего, что касается любви.

Водолей

В этот день Вам предстоит переделать немало дел и принять ответственное решение. Но нельзя сказать, что все это Вам окажется не по силам. Получив удовлетворение от одного успеха, Вы примитесь за следующую задачу, медленно, но верно продвигаясь к намеченной цели. Старайтесь бережней относиться к близким.

Рыбы

Ближайшее время больше располагает к не слишком активной деятельности или отдыху. Сейчас Вам может повезти в любви, особенно если Вы не обременены семейными узами. Только постарайтесь произвести хорошее впечатление на своего нового знакомого и не отталкивать хмурым видом или заумными речами.