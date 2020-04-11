Гороскоп на 12 апреля

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)Неблагоприятный период для деловых операций. Вероятнее всего, этот день запомнится вам как день значительных корректировок долгосрочных жизненных планов. Постарайтесь воздержаться от встреч со знакомыми и контактов с партнерами. Именно в этот день новые знакомства будут иметь негативные последствия. Избегайте денежных вложений - кажущаяся выгода обманчива.ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)Неблагоприятный день для активной деятельности в профессиональной сфере. Вероятен спад жизненной энергии. Планы и мысли, которые придут вам в голову, не принесут желаемого результата. Выгоду можно получить только от старых дел. Успеха добьетесь с помощью друзей, родственников и просто доброжелателей.РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)Этот день символизирует контакты и приобретения. Идеи и фантазии, которые придут вам в голову, могут реализоваться и принести моральное и материальное удовлетворение. Вероятно, что Рыб-мужчин ждет романтическая встреча. Но не поддавайтесь эйфории и постарайтесь избежать головокружения от успехов. Ваше самочувствие должно значительно улучшиться.ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)Предложения партнеров или рискованное предприятие могут повлечь за собой финансовые потери. Работникам бюджетной сферы следует внимательнее отнестись к своим обязанностям — вероятны неверная информация или неприятности в отношениях с коллегами или начальством. Неожиданное известие может заставить изменить планы или вовсе отказаться от намеченного дела. Сон свершится, если утром будет хорошая погода. Игральные карты во сне — к неприятностям.ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)День благоприятный для контактов и общения, для активного отдыха и развлечений. Один из «чистых» дней. Отмечен гармонией и равновесием. Поддерживайте внутренний комфорт, соблюдайте умеренность во всем. Вероятно, женщин-Тельцов ждет романтическая встреча или неожиданное радостное известие. Мужчинам-Тельцам следует остеречься неоправданных трат. Не рекомендуется употребление животной пищи. Сны сбудутся к полному удовольствию. Ясные, сверкающие звезды — к успеху и процветанию.БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)Напряженный день. Он будет удачным, если вы спланируете его заранее. Если у вас назначена деловая встреча, проведите ее в первой половине дня, так как во второй, возможно, вы не сможете принять правильного решения. Некоторая нерешительность, вызванная неверной информацией или влиянием постороннего человека, может явиться причиной финансовых потерь. Больше полагайтесь на интуицию и собственный здравый смысл, не доверяйте мнению даже самых близких людей, приложите максимум усилий для того, чтобы свести возможные потери к минимуму.РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)Следует проявить осторожность и осмотрительность во всем. Не полагайтесь на удачу, приложите все усилия для достижения поставленных целей. Проявите достаточное усердие и фантазию. Уделите внимание семье, детям. Возможны заболевания, связанные с пищеварительной системой.ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)День тяжелый, чреватый недоразумениями в личных отношениях или ошибками в сфере профессиональной деятельности. Львам — государственным служащим следует внимательнее отнестись к своим обязанностям: вероятны неверная информация, проверка деятельности или неприятности в отношениях с коллегами или начальством. Неприятное известие может заставить изменить планы или вовсе отказаться от намеченного дела.ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)Напряженный день. Проблемы появятся со всех сторон. Вероятнее всего, этот день запомнится вам как день значительных корректировок долгосрочных жизненных планов. Вопреки неприятностям, чаще улыбайтесь — и в вашей жизни станет больше места для приятных ощущений и светлой любви. Больше внимания уделяйте близким. Не стесняйтесь выражать любовь и уважение к людям, которые постоянно находятся рядом с вами.ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)День будет удачным, если вы с утра определите план действий и тактику поведения. Некоторая нерешительность и растерянность, вызванная неверной информацией или влиянием постороннего человека, может явиться причиной неудач последующих нескольких недель. Полагайтесь исключительно на себя — на интуицию и здравый смысл. Не раскрывайте своих планов даже близким людям. Во второй половине дня вероятно ухудшение настроения и самочувствия.СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)Возможно, что начало новой недели будет отмечено сумбуром в чувствах и мыслях. В центре внимания этого дня — служебные проблемы. Но не стоит забывать о здоровье. Рекомендуется запланировать летний отдых. Вторую половину дня посвятите спокойному отдыху в домашней обстановке.СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)Один из «чистых» дней, благоприятных для контактов и общения с партнером, для активного отдыха и развлечений с друзьями или в кругу семьи. Сегодня звезды благоприятствуют любви и гармоничным семейным отношениям. Не исключено появление новых поклонников у женщин-Стрельцов, а широта натуры и темперамент мужчин-Стрельцов привлекут к ним внимание представительниц прекрасного пола.