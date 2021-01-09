Гороскоп на 11 января

Овен

Сегодня на работе все просто отлично. Вы будете ставить перед собой конкретные цели и постепенно осуществлять их. Если накопились дела, до которых долгое время не доходили руки, то настал подходящий момент с ними разделаться. Сейчас все будет получаться с первого раза.

Телец

Деловые вопросы потребуют вашего активного участия. Если поступят новые предложения, дайте себе время оценить перспективы, не доверяйте интуиции. Вас ожидают приятные встречи со старыми друзьями. Могут завязаться романтические отношения.

Близнецы

День пролетит, и Вы даже не успеете это заметить. Дела, которые не приносят удовлетворения, лучше на некоторое время отложить. Поступающую информацию проверяйте, никому не веря на слово. В общении со старшими родственниками будьте особенно тактичны.

Рак

Внимательно относитесь ко всем предложениям. От Вас могут потребоваться быстрые и оригинальные решения. В вопросах, которые для Вас являются второстепенными, лучше довольствоваться малым. Могут возникнуть острые ситуации, обиды, но старайтесь любые вопросы решать мирным путем.

Лев

Вам предстоит много работы, но любое дело старайтесь выполнять не спеша, а главное – качественно. В начале дня возможны ссоры с коллегами. Старайтесь избегать конфликтов, так как победа будет не на вашей стороне, даже если вы правы. Особую тактичность проявите по отношению к любимому человеку. Обратите внимание на здоровье, может обостриться заболевание, о котором Вы уже и забыли.

Дева

Идет удачное время, чтобы закончить ранее начатые дела. Для достижения цели идите вперед, невзирая на преграды, тогда все получится. В личных отношениях все непросто. Вы способны обидеть близких людей. Из-за этого могут всплыть давние претензии. Физическая работа или занятия спортом помогут восстановить душевный покой и повысить жизненный тонус.

Весы

Стоит заняться наведением порядка в своих бумагах. При правильном распределении времени Вы справитесь с большим количеством дел в короткие сроки. Хорошее время для финансовых операций. Есть шанс наладить отношения с людьми, с которыми долгое время не удавалось найти общий язык.

Скорпион

В свою профессиональную деятельность попробуйте внести элемент творчества. Однако знайте меру и не увлекайтесь игрой воображения. Проявите осторожность в отношении новых деловых предложений. Сейчас нельзя принимать участие в мероприятиях, где есть хоть доля риска. Возможно романтическое знакомство, которое перерастет в серьезные отношения.

Стрелец

В данный период Вам удастся добиться неплохих результатов благодаря умению находить нестандартные решения привычных задач. Стоит экспериментировать, идти новым путем, пробовать оригинальные методы и просто радоваться жизни. Не отказывайтесь протянуть руку помощи, если Вас об этом попросят.

Козерог

Не планируйте дел, которые требуют больших физических или эмоциональных усилий. В первую половину дня возможна помощь влиятельного человека, которую стоит принять. В конце дня не принимайте решений, от которых многое зависит.

Водолей

Период располагает к спокойной работе. Желательно ничего не предпринимать и не обещать, пока окончательное решение не будет принято. Вы можете изрядно растратить свои энергетические запасы, поэтому находите возможности восстанавливать силы.

Рыбы

В это время вы будете обладать большим запасом энергии, поэтому, если у Вас накопились важные дела, то приступайте к их реализации – все должно получиться. А вот брать на себя чужие обязанности не стоит. Сейчас идет благоприятное время для расширения круга знакомств и романтических отношений.

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