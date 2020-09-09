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Гороскоп на 11 сентября


Овен

Сегодня не стоит начинать новые дела, отложите принятие важных решений на более подходящее время. А вот в делах сердечных все будет складываться наилучшим образом. Новые знакомства и приятные встречи сегодня поднимут Вам настроение.

Телец

Идеальное время для умственной деятельности, самообразования и творчества. Хорошее время для заключения договоров и сделок, в финансовых вопросах Вам будет сопутствовать удача.   

Близнецы

Постарайтесь сегодня не вступать в споры и конфликты с коллегами и начальством. Проведите день спокойно, займитесь простыми делами, с которыми Вы справитесь с легкостью. 

Рак

Доверьтесь Вашей интуиции и внутреннему голосу. Они подскажут сегодня, к кому стоит относиться с осторожностью, Вы сможете почувствовать, от кого можно ожидать неприятностей. В финансовых вопросах проявите внимательность, не давайте в долг. 

Лев

Готовьтесь, Вас ждут серьезные перемены в профессиональной сфере. Собирайте нужную информацию, общайтесь с нужными людьми. В любовных делах тоже все будет складываться удачно. Некоторым одиноким представителям знака удастся найти свою половинку.

Дева

Сегодня благоприятный день для завершения начатых дел, результат будет положительным и принесет Вам благополучие и популярность. А вот новые дела лучше не начитать – ничего путного не выйдет. 

Весы

Звезды сулят Вам перемены. Смело беритесь за то, что давно Вас не устраивало. Перестановка мебели, новый имидж или место работы – не бойтесь делать шаг на встречу новому.  

Скорпион

Сегодня Вам не избежать больших физических и эмоциональных нагрузок. Отнеситесь ко всему происходящему сдержанно и спокойно. Постарайтесь отвлечься на любимые приятные дела, которые позволят расслабиться и уйти от забот.

Стрелец

За новые дела без крайней необходимости не беритесь. Если возникнет необходимость делать выбор или принимать важные решения, лучше ненадолго отложите это на более благоприятный период.  

Козерог

И в профессиональной сфере, и в личной жизни не предвидится серьезных перемен или новостей. Сегодня уделите внимание себе и своему здоровью. Правильное питание и прогулки на свежем воздухе в приятной компании пойдут Вам на пользу.  

Водолей

Сегодня Вы почувствуете прилив сил и энергии, поэтому не теряйте драгоценного времени, займитесь решением вопросов, которые откладывали из-за сложности. У вас все должно получиться. Хорошее время для того, чтобы побаловать себя приятными покупками.

Рыбы

Проявите терпение и не старайтесь опережать события. Будьте сдержанным, и любые вопросы сегодня будут Вам по плечу. В этот день увеличится риск получить травму, поэтому не стоит увлекаться экстремальными видами спорта и активным отдыхом.

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