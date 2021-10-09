Гороскоп на 11 октября





Овен

Начало сложного периода жизни. Вам придется потратить время и душевные силы на отстаивание своих взглядов, решение профессиональных проблем, выяснение отношений с коллегами или близкими людьми. Не исключена возможность изменения хода событий в вашу пользу. В этом случае оформление нотариальных документов, обращения к начальству, органам власти, в учреждения окажутся успешными.

Телец

Благоприятный день для обращения в правительственные учреждения или общественные организации, для раскрытия творческого потенциала. Возможны удачи, подъем сил, неожиданный подарок. Вы получите удовольствие от любимого дела, общения с детьми.

Близнецы

У руководителей снизившийся уровень психической энергии повлечет за собой падение авторитета и влияния на окружающих. Поэтому им необходимо тщательно обдумывать все свои действия. Не исключены ухудшение финансового положения, непредвиденные крупные траты, потери. Вероятны также сложности в отношениях с близкими людьми. Причиной этого являются ваши безответственность и легкомыслие. Близким не хватает вашего внимания, попробуйте этот недостаток компенсировать.

Рак

Повышенная работоспособность связана с получением космической энергии. В этот день благоприятно начинать новые дела, заключать сделки, контракты. Многие Раки смогут принять правильные кардинальные решения и завязать нужные связи, которые уберегут их от крупных неприятностей и проблем в скором будущем. В любви, как утверждают планеты, все останется по-прежнему.

Лев

Благоприятный день для расширения деятельности. В профессиональной сфере положитесь на трезвый расчет. Не слушайте советов – во всем полагайтесь только на себя. Будьте внимательны при работе с бумагами. Предстоящие осложнения могут возникнуть именно из-за них.

Дева

Благоприятный день, отмечен притоком новых сил и свежих мыслей, реализация которых принесет удовлетворение. Но помните о чувстве меры, во всех начинаниях придерживайтесь золотой середины. Может так случиться, что именно сегодня вы сможете решиться на окончательный выбор партнеров. В результате вам удастся осуществить те мечты, которые не покидали вас на протяжении последнего времени.

Весы

Несмотря на то что вы не гонитесь за славой, признанием и деньгами, ваши успехи порадуют вас и укрепят уверенность в своих возможностях. В супружестве возможна двойственная ситуация, основанная на вашей повышенной чувствительности и излишней независимости. Возможно, вам придется окончательно определиться по отношению к своему партнеру.

Скорпион

Вы на пути к гармонии. Можете строить планы в отношении работы и отдыха. Этот день благоприятен для деловых встреч. Важные мероприятия лучше назначать на вечер. Визит друзей или неожиданный сюрприз даст возможность слегка расслабиться и отдохнуть.

Стрелец

Удачный день для преподавательской деятельности, учебы, изучения новых ремесел, творчества. Благоприятный день для решения бытовых проблем, обращения к начальству или в правительственные учреждения. Вероятно улучшение финансового положения или удачное завершение дела. Не исключено, что во второй половине дня вам придется пересмотреть планы или изменить отношения с партнерами. Женщины творческих профессий смогут эффективно проявить свои таланты и осуществить максимум задуманного.

Козерог

Благоприятный день. Проходит под знаком постижения истин, духовного озарения, нравственной чистоты. Первая половина дня принесет душевное равновесие. Повышенная работоспособность, нестандартный подход к решению проблем принесет ощутимые результаты. Возможна реализация всего позитивного. Поддержка партнеров обеспечит успех в самых смелых начинаниях. Удача будет сопутствовать даже в рискованных предприятиях.

Водолей

Жизненный потенциал так высок, что вам будет сложно оценить истинное положение вещей. Будьте осмотрительны: не наделайте ошибок на работе, чтобы не вызвать замечания начальства или сотрудников. Не исключены эмоциональные всплески или импульсивные поступки, которые будут непонятны для окружающих. Склонность к драматизации проблем может привести к скороспелым выводам. Рекомендуется не начинать новых дел, а продолжать работу над прерванным проектом – вы можете получить от него выгоду.

Рыбы

Опирайтесь во всех делах на свой жизненный опыт и практику. Финансовые операции, начавшиеся хорошо и обещающие хорошую прибыль, могут наткнуться на препятствия в виде чиновничьих запретов и волокиты.

Гороскоп на октябрь 2021 года для всех знаков Зодиака.