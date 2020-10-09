Гороскоп на 11 октября



Овен



Сейчас вам будет трудно найти контакт с окружающими людьми. Причина кроется во внутреннем раздражении из-за большого эмоционального напряжения или усталости последних дней. Особенно осторожным будьте в денежных делах. Неожиданными приятными сюрпризами порадуют близкие люди.

Телец

Сегодня занимайтесь тем, что дается легко. В данное время вам может понадобиться помощь, не отказывайтесь от нее. Именно друзья, знакомые и близкие люди придут на выручку, причем об этом даже не придется просить. Смело стройте планы на будущее.

Близнецы

Никаких событий, которые могут испортить настроение, звезды Вам не обещают. Постарайтесь свою жизнь наполнить положительными эмоциями и приятным общением. Чем больше на данном этапе Вы заложите, тем больше получите отдачу уже в ближайшем будущем.

Рак

Благоприятный день для любых дел и в работе, и в личной жизни. Удачно будут складываться поезди и встречи. Конец дня порадует приятным времяпрепровождением в кругу друзей и близких. Однако сегодня Вам следует быть внимательным к своему здоровью.

Лев

День будет наполнен различными соблазнами, и нужно четко понимать, что вы можете себе позволить, а где стоит сказать остановиться. Постарайтесь не давать ход своим отрицательным эмоциям. От общения с людьми, которые вызывают у Вас дискомфорт, по возможности откажитесь. Прогулку по магазинам лучше отложить на некоторое время.

Дева

Период не слишком подходящий для проявления активности. Если есть возможность, постарайтесь отдохнуть. Найдите возможность для примирения с людьми, с которыми находитесь в ссоре. Не повредит забота и вашему здоровью. Избегайте физического и эмоционального перенапряжения.

Весы

В этот день можно принимать судьбоносные решения. Это удачное время для общения, поиска информации, поездок. Вас могут ожидать новые романтические увлечения. В финансовой сфере желательно придерживаться принципов разумной экономии.

Скорпион

Серьезных неприятностей не предвидится. Постарайтесь разнообразить свой досуг и наполнить жизнь яркими красками. Физические нагрузки пойдут на пользу. Если любимый человек начнет проявлять инициативу, спокойно предоставьте ему такую возможность.

Стрелец

Сейчас Вам необходимо демонстрировать свою решительность. День полон соблазнов и заманчивых возможностей. Если хотите принять верное решение, ориентироваться нужно не на собственные желания, а на интересы любимых людей. Старайтесь не проводить свободное время в уединении.

Козерог

День может сложиться не совсем удачным образом, поскольку будет отсутствовать чувство стабильности и уверенности в собственных силах. Для хорошего самочувствия и настроения имеет смысл идти на уступки окружающим. Постарайтесь хоть чем-то порадовать любимых людей.

Водолей

Больше доверяйте своему внутреннему голосу, особенно в отношении людей, которые вызывают у Вас беспокойство. Сейчас Вы будете чувствовать, откуда могут исходить неприятности. Постарайтесь не давать денег в долг, так как получить их потом обратно будет довольно сложно.

Рыбы

Не действуйте спонтанно, необдуманно. Если чувствуете, что обстановка вокруг Вас начинает накаляться, то постарайтесь не оказаться в эпицентре событий. Это хорошее время для восстановления давних связей и общения. Возобновите с друзьями любимые совместные мероприятия.





Гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье