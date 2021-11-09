Гороскоп на 11 ноября





Овен

Гороскоп на сегодня рекомендует Овнам полностью посвятить себя работе, поскольку возможен редкостный прилив сил. Вы сможете сделать вдвое больше, чем обычно. Прекрасный момент начать трудовую деятельность в новой должности. Ваше трудолюбие и обаяние помогут наладить деловые связи с людьми, в которых вы заинтересованы. У вас есть прекрасная возможность устроить личную жизнь.

Телец

Общение и контакты несут обманчивые надежды и разочарования в партнерах. Вероятны проблемы с друзьями или неприятное известие, которое испортит настроение. Эмоциональная нестабильность не будет способствовать взаимопониманию у влюбленных. Умейте справляться со своими эмоциями и критично относиться к своим недостаткам.

Близнецы

Недостаток энергии может оказаться разрушительным для Близнецов. Вероятны проявления несдержанности, категоричности в высказываниях, конфликты с окружающими. Звезды советуют вам обратить внимание на состояние своего здоровья и здоровья своих близких. Исключите физические нагрузки, рискованные предприятия, работу с электроприборами – высока вероятность травмы.

Рак

День пробуждения внутренних духовных сил, начала новых дел, завершения работы, ремонта или благоустройства квартиры. Хороший день для коллективной работы, совместных мероприятий, активного отдыха. Прислушивайтесь к советам друзей. Их суждения будут верными, своевременными и точными.

Лев

Амбициозность, агрессивность, неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания могут привести к осложнениям в личной жизни. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные детали. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем. Вероятна интересная, запоминающаяся встреча. Вечер хорош для гармоничных супружеских отношений.

Дева

Расположение планет не благоприятствует активности в сфере профессиональной деятельности. Кроме того, возможны проблемы с жилищем или имуществом: ограбления, кражи, в лучшем случае – появление нежеланных гостей. Вероятно великое множество критических ситуаций. Постарайтесь избегать всевозможных споров, конфликтов, не обращайте внимания на замечания в свой адрес.

Весы

Вероятны стычки с внешним окружением, например с коллегами по работе или соседями по дому. Как никогда ранее, вам нужно проявить терпение и выдержку. Ни в коем случае сами не делайте в этот период никаких крупных капиталовложений или покупок – неблагоприятное сочетание планет может привести к различным неприятностям.

Скорпион

По возможности исключите всякое общение. Несущественные детали, мелкие недоразумения могут сбить вас с главных, приоритетных направлений деятельности. Вероятны осложнения в отношениях с близким человеком. Возможно ухудшение самочувствия.

Стрелец

Перемены, которые произойдут в вашей жизни, могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску, поэтому во всех делах обращайтесь к здравому смыслу и практическому подходу к действительности. Но постарайтесь избавиться от предвзятых взглядов.

Козерог

Благоприятный период для расширения круга общения. Вероятны новые знакомства или возобновление старых связей. Не исключено, что ваша коммуникабельность окажет влияние на будущую финансовую прибыль. Следует воздержаться от поездок, длительных путешествий, напряженной физической работы. Во второй половине дня возможно отравление или расстройство здоровья.

Водолей

В сфере профессиональной деятельности вероятны ошибки и просчеты, связанные с неверной оценкой ситуации или с ложной информацией. Склонность к самопотаканию или иллюзиям в отношении к партнеру может привести к финансовым потерям. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму.

Рыбы

Благоприятный день для достижения успеха в различных деловых операциях. Не следует отказываться от выгодного делового предложения, менять место работы или сферу деятельности. Во второй половине дня не исключена ссора с кем-нибудь из близких родственников. Обратите внимание на приметы. Судьба может послать предостережение.

Гороскоп на ноябрь 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака