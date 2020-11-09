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Гороскоп на 11 ноября


Овен

Этот день подходит для укрепления деловой репутации, завязывания полезных знакомств. Вы легко будете достигать желаемых результатов. Будьте внимательны в финансовых вопросах. Не рекомендуется брать и давать деньги в долг. Так же обратите внимание на самочувствие.

Телец

Сегодня Вам могут поступить заманчивые предложения. Взвешивайте все за и против всякий раз, когда принимаете важное решение. Нужно уделять больше времени своим родным, особенно людям старшего поколения. Сейчас Вы можете обидеть их своим невниманием.

Близнецы

Сегодняшний день обещает быть довольно напряженным. Дел будет много, но торопливость совершенно неприемлема. Не пренебрегайте помощью людей, которые искренне желают Вам добра. От одного из них может поступить предложение, от которого не стоит отказываться.

Рак

На работе возможны небольшие сложности. Когда Вам покажется, что успех совсем близок, на пути вырастут препятствия, мешающие осуществлению планов. Сейчас не время проявлять активность, дождитесь более подходящего времени.

Лев

Успех гарантирован только в том случае, если Вы сумеете правильно оценить ситуацию и убедить окружающих в своей правоте. Но не пытайтесь действовать с позиции силы. В общении с малознакомыми людьми держите дистанцию.

Дева

Постарайтесь оградить себя от мыслей и людей, которые могут расстроить и внести дискомфорт. По возможности не принимайте участия в дискуссиях. Больше времени уделяйте делам, которые Вам по душе. Стоит вернуться к работе, которую Вы долгое время откладывали.

Весы

Сегодня постарайтесь помириться со всеми, с кем находитесь в ссоре или в натянутых отношениях. Не стоит проявлять настойчивость, действуйте деликатно. Уходите любым способом от споров и конфликтов. Ошибки, допущенные в этот период, будет трудно исправить.

Скорпион

У Вас будет возможность преуспеть в совершенно новом деле. Однако действовать нужно быстро. Кроме того, день благоприятен развития личных отношений. Возможны интересные встречи, многообещающие знакомства. Есть шанс решить какие-то давние семейные проблемы.

Стрелец

Удачный день для важных дел и встреч. Реализованные сегодня дела дадут положительные результаты и в дальнейшем. Отлично поработав не отказывайте себе в удовольствии посетить и увеселительные мероприятия. Возможны новые романические знакомства или вспыхнут угасшие, казалось бы, чувства.

Козерог

Звезды сулят Вам сегодня возрастание дипломатичности. День хорош для активных контактов и финансовых операций. При принятии решений следует воздержаться от поверхностных суждений, так как возрастает склонность к необоснованному риску.

Водолей

Сегодня Вам лучше забыть слово «хочу», и выдвинуть на первый план слово «надо». Если не станете лениться, сможете добиться того, о чем давно мечтали. День подходит для того, чтобы мириться, восстанавливать прерванные отношения, договариваться. Неожиданное предложение может оказаться выгодным только на первый взгляд.

Рыбы

Постарайтесь запланировать на этот день больше интересных дел. Стоит встретиться с людьми, которые Вам дороги. Возможно и новое интересное знакомство, благодаря которому в Вашей жизни произойдут изменения к лучшему.

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