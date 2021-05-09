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Гороскоп на 11 мая


Овен

Профессиональные успехи положительно скажутся на материальном положении или приведут к продвижению по службе. Во всех делах положитесь на здравый смысл и интуицию. Не поддавайтесь эмоциям, которые могут заслонить свойственный Вам практицизм и привести к финансовым потерям.

Телец

Звезды сулят успех в сфере профессиональной деятельности. Увлеченность делом и потрясающая работоспособность положительно скажутся на результатах работы. Со второй половины дня возможны некоторые трудности, которые не следует принимать близко к сердцу: кажущиеся неудачи обернутся успехом.

Близнецы

Звезды сегодня советуют Вам приготовиться к проблемам или неблагоприятным для Вас кадровым перестановкам на службе. Возможен конфликт с руководством или сотрудниками. Заключение договоров перенесите на другой день.

Рак

Сегодня активизируются партнерские отношения у Раков. В поведении будет преобладать стремление к порядку и некоторый прагматизм в эмоциях и отношениях. Не следует ожидать от любой деятельности быстрых результатов.

Лев

Способность целиком отдавать себя работе поможет справиться с некоторой эмоциональной неустойчивостью. Постарайтесь избавиться от предвзятого мнения и субъективных оценок.

Дева

Сегодня хороший день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком. Вероятно, Ваша активность будет отмечена руководством или партнерами. Для достижения поставленной цели объедините свои силы с другими людьми. Не исключено, что новые интересные знакомства из деловых перерастут в любовные.

Весы

Благоприятный день для коллективных действий, совместных мероприятий. В отношениях с близкими людьми возможно полное взаимопонимание. Весьма вероятно, что одиноких Весов ждет новое кратковременное увлечение.

Скорпион

Наступает период, благоприятный для активности в сфере профессиональной деятельности, в результате чего многие Скорпионы смогут поправить свое материальное положение или подняться по служебной лестнице. Широта взглядов, честность и прямота, ответственность и целеустремленность будут способствовать укреплению Вашего влияния и авторитета на работе. Однако постарайтесь не взваливать на себя непосильные нагрузки – распределите их на несколько дней.

Стрелец

Жизненный потенциал сегодня на высоком уровне – Вы будете деятельны и энергичны. Возможно, Вам удастся реализовать задуманное или предстоит пожинать материальные плоды своей напряженной деятельности. Ясность и точность мышления поднимет Ваше благосостояние. Следует избегать поспешных решений. Отношения между Вами и окружающими будут хорошими и теплыми. Сдержанность и рассудительность обернутся реальной выгодой.

Козерог

Постепенно возрастают духовные и творческие возможности Козерогов. Улучшатся супружеские отношения. День благоприятный для планирования, социальных контактов и знакомств, которые будут носить долговременный характер и могут впоследствии стать фундаментом для продвижения по службе, карьеры или финансовых поступлений. Ваши порядочность и работоспособность принесут удачу: впереди творческие, личные или деловые победы.

Водолей

Звезды сегодня указывают на опасность для Вашего здоровья. Избегайте перенапряжения, физических нагрузок, откажитесь от коммерческих сделок, связанных с риском. Для предупреждения обострения хронических заболеваний займитесь профилактикой. Этот день является началом трудного противоречивого периода, когда отношения с коллегами и близкими людьми будут проверяться на устойчивость и потребуют переоценки.

Рыбы

День может оказаться достаточно тяжелым, потому что накопилось много нерешенных вопросов и непредвиденных проблем. Излишняя активность в сфере профессиональной деятельности, коварство недоброжелателей или собственные ошибки могут замедлить, а то и вовсе перечеркнуть намеченные дела. Постарайтесь собраться и не растрачивайте жизненные силы по пустякам. Займите выжидательную позицию.

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