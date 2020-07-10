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Гороскоп на 11 июля

Предлагаем вашему вниманию астрологический прогноз на день от Гейдельбергской Школы Астрологии.

Фото: pixabay.com

КОЗЕРОГ  (Capricornus, 22.XII–20.I)
День проходит под знаком неверности, обмана, ложных обещаний. В этот день звезды рекомендуют вам обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой стороной вашей деятельности. Рискованные предприятия могут принести убытки. Вероятно серьезное упущение в работе с вашей стороны, что негативно скажется на вашем авторитете. Постарайтесь избегать всевозможных споров, конфликтов, не обращайте внимания на критические замечания в свой адрес.

ВОДОЛЕЙ  (Aquarius, 21.I–19.II)
День символизирует перемены и трансформации. Те Водолеи, которые работают по договору, имеют возможность получить постоянную работу. Постарайтесь не упустить представившихся возможностей улучшить свое положение. Здоровье не особенно будет тревожить Водолея – вероятно лишь легкое недомогание.

РЫБЫ  (Pisces, 20.II–20.III)
Противоречивый, двойственный день. Радости и неудачи станут чередоваться, посему не расслабляйтесь и не подставляйте неудачам спину. Не исключено, правда, что именно сегодня обострятся отношения с домашними по вине Рыб. Они могут, накопив обиды, разрядиться, устроив домашним скандал. Постарайтесь найти другие способы для снятия напряжения. У пожилых Рыб вероятны приступы заболеваний ревматического характера.

ОВЕН  (Aries, 21.III–20.IV)
День проходит под знаком неверности, клеветы, ложных обещаний. Опасный день. Вероятны крупные финансовые потери, мучительные головные боли, отравления. Во избежание неприятностей на работе никого не следует посвящать в свои проблемы или планы. Как можно меньше доверительных бесед с малознакомыми людьми. Постарайтесь избегать всевозможных споров, конфликтов, не обращайте внимания на критические замечания в свой адрес. Внимательнее отнеситесь к своим домочадцам.

ТЕЛЕЦ  (Taurus, 21.IV–21.V)
День проходит под знаком мудрости и созерцательности. Возможно, он будет наполнен событиями, одна часть которых будет связана с вашей активной деятельностью, а другая – с деятельностью вашего ближайшего окружения. Вечером устройте небольшой праздник в тесном семейном кругу.

БЛИЗНЕЦЫ  (Gemini, 22.V–21.VI)
День проходит под знаком неверности, обмана, ложных обещаний. Возможно, этот день будет наполнен событиями, связанными с вашей коммерческой деятельностью. Внимательно отнеситесь к покупкам или заманчивым коммерческим предложениям: вас попытаются обвести вокруг пальца.

РАК  (Cancer, 22.VI–22.VII)
Возможно, этот день будет наполнен событиями, одна часть которых будет связана с вашей активной деятельностью, а другая – с деятельностью вашего ближайшего окружения. Лучше сконцентрироваться на какой-то одной проблеме, чем двигаться широким фронтом.

ЛЕВ  (Leo, 23.VII–23.VIII)
Опасный день. Непорядочность партнеров, клевета недоброжелателей или ложные обещания могут привести к крупным финансовым потерям в первой половине дня. Во избежание неприятностей на работе никого не следует посвящать в свои проблемы или планы. Во второй половине дня вероятен успех в профессиональной деятельности. Благоприятны супружеские отношения. Доверительное общение возможно только с близкими людьми.

ДЕВА  (Virgo, 24.VIII–23.IX)
День проходит под знаком неверности, обмана, ложных обещаний. Чтобы избежать некоторых разочарований, внимательно относитесь к делам, связанным с деньгами. Постарайтесь избегать всевозможных споров, конфликтов, не обращайте внимания на критические замечания в свой адрес.

ВЕСЫ  (Libra, 24.IX–23.X)
Неблагоприятный день. Он несет негативные тенденции. Вероятны домашние хлопоты или размолвки. Этот день звезды рекомендуют посвятить проблемам личной жизни и духовного развития. Вечером найдите время для отдыха или любимого занятия. Нежелательно употребление спиртных напитков и мясной пищи. Следует быть крайне осторожными и внимательными при работе с электроприборами.

СКОРПИОН  (Scorpius, 24.X–22.XI)
День, благоприятный для общения. Ваш дом могут посетить друзья, родственники, хорошие знакомые. Будьте гостеприимны и обходительны. Возможно, вы узнаете много нового и интересного. Особенно благоприятным этот день окажется для Скорпионов-подростков. За состояние здоровья можно не опасаться.

СТРЕЛЕЦ  (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
День проходит под знаком неверности, обмана, ложных обещаний. Внимательно отнеситесь к покупкам или заманчивым коммерческим предложениям: вас попытаются обвести вокруг пальца. Доверчивость или несдержанность в общении закончится сожалениями и слезами.

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