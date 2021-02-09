Гороскоп на 11 февраля





Овен

Сегодня на работе не проявляйте чрезмерной активности. Есть риск, что Вы получите дополнительную нагрузку, а платить Вам за нее никто не будет. В отношениях с близкими людьми проявите терпение и воздержитесь от критики.

Телец

На работе все должно быть хорошо. Больше времени и внимания придется уделить близким людям, чтобы сохранить теплую обстановку в доме. Вечером постарайтесь найти занятие, которое даст отдых голове и будет способствовать восстановлению затраченных за день ресурсов.

Близнецы

Рекомендуется уменьшить физические нагрузки и стараться избегать стрессовых ситуаций. В этот день Ваша нервная система может быть крайне чувствительной. При выполнении повседневной работы старайтесь браться за те дела, которые не требуют больших затрат времени.

Рак

Данный период может сложиться неудачно, поскольку будет отсутствовать чувство стабильности и уверенности в собственных силах. Радуйте себя приятными мелочами. Для хорошего самочувствия имеет смысл начать курс оздоровительных процедур, записаться в спортзал, сходить в бассейн или спа-салон.

Лев

Для Вас идет благополучный период, который внесет яркие краски практически во все области деятельности. Ваше мнение придется по вкусу руководству, так что не стесняйтесь выдвигать новые предложения. Вы легко будете достигать желаемых результатов.

Дева

В этот день старайтесь не вмешиваться в чужие дела. Возможны разногласия с коллегами, а также с начальством даже по непринципиальным вопросам. Доверяйте своей логике, она подскажет Вам верные решения. Неплохое время для оформления документов.

Весы

На сегодня можно запланировать дела любой сложности, Вы справитесь с ними без проблем. Щедро одаривайте окружающих знаками симпатии – что-то приятное обязательно придет взамен. Вечер используйте для комфортного отдыха, заботы о внешности, личных увлечений.

Скорпион

Больше доверяйте своему внутреннему голосу, особенно в отношении людей, которые вызывают у Вас недоверие. Сейчас Вы будете чувствовать тех, от кого могут исходить неприятности. Постарайтесь пока не давать денег в долг: деньги Вам не вернут.

Стрелец

Преграды могут появляться там, где Вы их не ждете. Отложите выяснение отношений и поиски виноватых. Сосредоточьтесь на решении текущих вопросов. Не забывайте поддерживать близких людей и сами не отказывайтесь от помощи. Старайтесь больше отдыхать и не пренебрегать полноценным сном.

Козерог

Предстоит много времени уделять общению с коллегами, друзьями, родственниками или знакомыми – это подарит Вам множество приятных минут. Дела, которые вызывают у Вас раздражение или кажутся сложными, лучше отложить. Уделите повышенное внимание здоровью.

Водолей

He действуйте спонтанно или необдуманно. Если чувствуете, что обстановка вокруг Вас начинает накаляться, постарайтесь не оказаться в эпицентре событий. Это хорошее время для восстановления давних связей и общения. Обсудите с друзьями, не возобновить ли Вам какие-то совместные мероприятия.

Рыбы

Идет благоприятный период для преодоления внутренних конфликтов. Вы можете увидеть в истинном свете собственные желания и цели, отказаться от давних страхов и заблуждений, мешающих двигаться вперед. Вечером не отказывайте себе в удовольствиях, побалуйте приятными покупками.

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