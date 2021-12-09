Гороскоп на 11 декабря

Овен
Во всем, что касается любви, этот день будет очень многообещающим. Велика вероятность того, что вас ждет много экзотических связей, тайных романов. Будьте разборчивее в связях — далеко не все ваши партнеры будут вам подходить, а забавные приключения окажутся небезопасными.
Телец
Положение планет может вызвать желание флирта, стремление к раскрепощению, освобождению от условностей. Используйте этот аспект для укрепления семьи.
Близнецы
Близнецы сегодня могут быть непредсказуемыми, стремительными и переменчивыми. Поэтому семейная жизнь с представителем этого знака может оказаться довольно странной и неожиданной для партнера. Вам жизненно необходимо создать собственное пространство как в доме, так и в душе, куда нет доступа даже самым близким людям.
Рак
Сегодня от домашних дел вас может отвлечь служебная командировка и поездка к дальним родственникам. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы ваша семья была образцовой.
Лев
Многих Львов ожидает нелегкий день активизации отрицательных энергий. В это время многие почувствуют себя в тисках, под давлением. Этот день нельзя проводить в стенах дома. Можно устроить семейный отдых на природе. Деловые вопросы желательно тоже решать на «нейтральной» территории. Старайтесь не играть по-крупному, не попадитесь на удочку «выгодной» авантюре.
Дева
День символизирует перспективное планирование. Дальние поездки, личные контакты, помолвки, встречи с иностранными коллегами, отдых с сослуживцами принесут представителям данного знака чувство удовлетворенности. Неплохо строить планы на перспективу, закладывать фундамент будущего семейного счастья.
Весы
В первой половине дня множество неприятных ситуаций возможно на работе, не исключены несправедливые претензии властей, которые вы в силах разрешить самостоятельно. Рекомендуется не афишировать все свои действия и планы. Избегайте долгов, кредитов, ссуд, а если все-таки долги появились, старайтесь возвратить их в срок.
Скорпион
День отмечен противоречивыми тенденциями. Похоже, что все вопросы сегодня не решить. Вы можете отличиться импульсивностью и раздражительностью, что способно только осложнить ситуацию. Поэтому не стоит вступать в спор с окружающими. А еще будьте терпимее с теми, кого любите.
Стрелец
Этот день может оказаться на удивление хлопотным. Стрельцы могут находиться в центре событий. Они не пропустят ни одного мероприятия. Если надо что-то сделать или решить, то не откладывайте это на завтра и тем более не сидите сложа руки. При этом старайтесь не давать непродуманных обещаний, не брать в долг.
Козерог
День символизирует трудолюбие и смирение. Козероги любят рисковать, но в данный момент риск может быть неоправданным, и тогда вы потеряете все в мгновение ока. Вы должны принять близких такими, какие они есть, со всеми достоинствами и недостатками — это условие семейного счастья.
Водолей
Удачный день для многих Водолеев. Из передряг, в которые они так старательно себя погружали, их сумеет вытянуть сама судьба. Многие представители этого знака сумеют улучшить жилищные условия. Допустив ошибку, стремитесь исправить ее и в будущем постарайтесь ее не повторять. Принимайте дары и предложения судьбы — не пожалеете.
Рыбы
Колебания, сомнения, которые присущи представителям знака Рыбы, в данный период достигнут апогея. Во второй половине дня возможны серьезные проблемы в семье, в отношениях с властными структурами, представителями закона. Старайтесь особенно во второй половине дня не рисковать ни при каких обстоятельствах, даже если вам покажется, что все хорошо просчитано и продумано.
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