Гороскоп на 11 декабря





Овен

День потребует большой ответственности, высокой работоспособности и целеустремленности. Причем для того чтобы воплотить в жизнь свои планы, сначала придется закончить все ранее начатые дела и подвести определенную черту под уже выполненной работой. В течение дня избегайте конфликтов, споров и дискуссий.

Телец

Особых изменений в Вашей карьере сейчас произойти не должно. Хотя следует внимательнее присмотреться к людям, с которыми работаете. Возможно, кто-то из соратников недолюбливает Вас и может нанести удар исподтишка. Но если будете осмотрительными, сможете предотвратить это.

Близнецы

Постарайтесь не пропускать мероприятий, которые могут повлиять на Вашу профессиональную карьеру. Даже если Вас просто пригласят на вечеринку или презентацию, обязательно сходите, так как сейчас есть все шансы ухватить удачу за хвост. Скорее всего, поступят интересные предложения, или вы сможете завести полезные знакомства.

Рак

Идите на компромиссы. Если чувствуете, что не можете преодолеть препятствие, лучше отойдите на некоторое время. Зато данный период может стать многообещающим в плане любовных отношений. Одинокие представители данного знака могут встретить свою половинку.

Лев

Не позволяйте себе лениться сегодня. У вас могут возникнуть интересные идеи. И не стесняйтесь обращаться к тем, кто может помочь в их реализации. Будьте предупредительными и внимательными к любимому человеку, сейчас он нуждается в этом как никогда. Нужно серьезно проанализировать свои финансовые возможности и продумать, как избежать потерь и сохранить стабильность.

Дева

Вы не должны поддаваться соблазнам. Своим умом сможете решить любые вопросы, а если начнете хитрить, то запутаетесь и наделаете массу ошибок. День располагает к активной деятельности, так что постарайтесь запланировать на него те дела, до которых у Вас руки не доходили раньше.

Весы

В этот день не стоит просить кого-либо о помощи или поддержке, так как Вы сами способны справиться с любой задачей. Свои силы и вдохновение Вы будете черпать во взаимоотношениях с любимым человеком. Возможно, на настроение положительно повлияет новое знакомство.

Скорпион

Сейчас Вы можете оказаться неспособными объективно оценивать складывающуюся ситуацию - как на профессиональном поприще, так и в личных отношениях. Постарайтесь ко всему, что Вам предложат, отнестись с долей здорового скепсиса.

Стрелец

Держитесь подальше от людей, которые Вам не по душе, и не имейте с ними никаких совместных дел. Не думайте, что Вы сможете благодаря их пробивной силе получить что-нибудь для себя. Скорее всего, Вас просто попытаются использовать.

Козерог

Постарайтесь не начинать новых дел. Вы еще не созрели для той работы, которую Вам могут предложить. Если дело стоящее, то оно никуда не денется. Вы еще успеете все взвесить и подойти к нему с полной ответственностью. А если окажется, что шанс упущен, значит, это занятие было не для Вас.

Водолей

На этот день постарайтесь запланировать дела не слишком срочные, но все же необходимые. Возможно, Вам нужно достичь каких-то договоренностей, а Вы все откладываете, боясь причинить кому-то неудобства. Так вот, именно сейчас и нужно совершать такие действия.

Рыбы

Вряд ли ближайший день можно назвать спокойным. Круговорот событий закрутит Вас в своем хороводе. Скорее всего, ожидаются приятные встречи, новые знакомства и предложения. Главное не сидеть сложа руки, а активно действовать. И результат не заставит себя долго ждать. На профессиональном поприще могут появиться интересные перспективы.

Гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака