Гороскоп на 11 апреля

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)День несет негативные тенденции. Приготовьтесь к проблемам на работе. Ваш нестандартный взгляд на вещи, некоторая эксцентричность и острота суждений может вызвать недовольство начальства или раздражение коллег. Исключите недисциплинированность и самоуверенность, которые заведут вас в тупик.ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Не исключено, что сегодня на вашей деловой активности скажется плохое самочувствие. Возможно ухудшение отношений с коллегами, начальством, трудности в общении с друзьями и близкими людьми. Возможны искушения плоти или встреча, которая принесет много неприятностей.РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)Сегодня возможен успех во всех начинаниях. День благоприятный для заключения сделок, переговоров. Чувства и эмоциональная жизнь многих Рыб станут богаче, а мысли конкретнее. Вероятно известие, которое поднимет вам настроение. Ваш оптимизм ободрит близких вам людей, которые могут помочь в достижении ваших целей.ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)День несет как позитивные, так и негативные тенденции. В первой половине дня звезды благоприятствуют любым начинаниям и замыслам, однако свои планы и намерения нужно держать при себе, иначе во второй половине дня они будут перечеркнуты. Контакты и деловые встречи во второй половине дня не принесут желаемых результатов — скорее всего возникнут новые проблемы и недоразумения в отношениях. Исключите рискованные предприятия или беспечность при контактах с крупными домашними животными. Нельзя употреблять спиртные напитки, мясные продукты.ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)Возможен конфликт на работе или в отношениях с родственниками. День пассивный, переменчивый. Старайтесь не принимать важных решений. Существует опасность ошибки, недопонимания, духовного дурмана, отравления или опьянения. Новые идеи или влияния будут иметь негативные последствия. Сократите контакты с окружающими, отмените назначенные встречи. День связан с ложью, иллюзиями, влиянием чужих мыслей. Снизить негативные тенденции дня можно только нравственной чисткой: самоотверженностью, терпимостью, смирением гордыни. Вечером полезно посидеть возле огня. Постарайтесь сохранить равновесие и хладнокровно рассматривать даже самые сложные проблемы.БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)День несет негативные тенденции. Контакты и деловые встречи не дадут желаемых результатов. Старайтесь не принимать важных решений. Возможен конфликт на работе или в отношениях с дальними родственниками. Сократите общение, исключите новые знакомства — чужие идеи или влияния станут препятствием на пути к достижению ваших целей. В семейных отношениях постарайтесь сохранить равновесие и хладнокровно отнестись к вероятной ссоре с партнером.РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)Возможен конфликт в отношениях со старшими в семье. Постарайтесь сохранить равновесие и хладнокровно рассматривать даже самые сложные проблемы. Благодаря терпению и такту вы сможете облегчить ситуацию. К концу дня возможно нервное перенапряжение.ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)В первой половине дня звезды благоприятствуют любым замыслам, даже самым рискованным. Однако свои намерения следует держать при себе, иначе они будут перечеркнуты кознями недоброжелателей или непрошеной помощью партнеров. Контакты с партнерами или личные отношения окажутся затруднены и, скорее всего, не принесут никаких результатов. Наоборот, возникнут новые проблемы и недоразумения.ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)День несет негативные тенденции. Приготовьтесь к проблемам на работе. Контакты и деловые встречи не принесут желаемых результатов. Скорее всего возможен конфликт с руководством. Сохраняйте спокойствие, не накаляйте атмосферу, признайте свою ошибку — и все уладится. Используйте ваше обаяние в своих интересах, это поможет вам наладить обстановку и на работе.ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)День несет негативные тенденции. Жизненный потенциал будет постепенно снижаться. Возможно ухудшение отношений с коллегами, начальством, трудности в общении с друзьями и близкими людьми. В семейных отношениях постарайтесь сохранить равновесие и тактичность.СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)Активный, трудовой день. Прилагая все силы, вы сможете добиться уникальных результатов и прогресса во всем. Симпатии окружающих будут на вашей стороне. Вас уважают и ценят, как уникального специалиста. Существует возможность исполнения мечты, но и велика опасность переутомления.СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)День несет негативные тенденции. Вероятно, любые усилия не принесут желаемых результатов. Сократите общение, исключите новые знакомства — ваша доверчивость создаст препятствия на пути к достижению цели.