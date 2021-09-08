Гороскоп на 10 сентября

Овен
Этот день пройдет под знаком интуиции, подкрепляемой здравым смыслом и верными действиями. Ваши суждения будут своевременными и точными, что хорошо скажется на авторитете. Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений.
Телец
Благоприятный день для реализации идей и планов предыдущего времени. Возможны некоторые изменения в личной жизни. Сегодня главное – не совершать ошибок и все делать вовремя.
Близнецы
Вам предстоит принятие очень важных решений. Вероятно, появится множество срочных дел или вам придется решать несколько вопросов одновременно. Вероятный конфликт может разрешиться только в результате откровенной и сердечной беседы.
Рак
Благоприятный день, особенно для женщин-Раков. В вашей жизни намечается выход на иной уровень развития. Вероятно, новый знакомый окажет значительное влияние на ваше мировоззрение. Не исключено возникновение серьезных, длительных отношений. Мужчинам-Ракам следует проявить решительность в достижении цели. Будьте отважны – делайте то, что считаете необходимым, и не думайте о последствиях.
Лев
Благоприятный день. Вероятность столкновения с какими-либо трудностями или препятствиями минимальна. Смело планируйте все, что пожелаете. Дайте большую физическую нагрузку. Займитесь укреплением здоровья.
Дева
Положительный и энергетически светлый день. Можно планировать любые дела и мероприятия. Все получится. Решения, которые вы будете принимать в этот день, будут верными. Помогите тем, кому нужна рука помощи.
Весы
Решайте проблемы, используя свой опыт и знания. Все будет продвигаться медленнее, чем хотелось бы. Это подходящий день для решения профессиональных проблем и реализации собственных замыслов.
Скорпион
Спокойный и позитивный день. Не заполняйте его делами, которые требуют от вас активной деятельности. Старайтесь избегать чрезмерных физических нагрузок. Иначе ближе к вечеру самочувствие может ухудшиться.
Стрелец
Первая половина дня благоприятна для любых контактов и встреч. Вас, возможно, пригласят на какое-то торжество, где вы сможете проявить все свои лучшие качества. Благоприятны физические упражнения, общение, творчество, активный отдых и развлечения. Вторая половина дня принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком или детьми. Ваши отношения могут зайти в тупик либо потребуют непредвиденных расходов.
Козерог
В первой половине дня звезды благоприятствуют любым замыслам, даже самым рискованным. Однако свои намерения следует держать при себе, иначе они будут перечеркнуты кознями недоброжелателей или непрошеной помощью партнеров. Контакты с последними или личные отношения окажутся затруднены и скорее всего не принесут никаких результатов. Наоборот, возникнут новые проблемы и недоразумения.
Водолей
Благоприятный день для решения финансовых проблем. Возможно, вопросы материального благополучия вам придется решать вместе с партнером. Не действуйте, как привыкли делать, на свой страх и риск – прислушайтесь к советам и хорошо взвесьте все последствия. Сохраняйте ровные отношения с начальством – в скором будущем возможно повышение по службе или поощрение. Сегодня благоприятны контакты с чиновниками, деловые встречи, оформление документов, обращение в вышестоящие инстанции.
Рыбы
Сегодня женщин будут замечать повсюду, где бы они ни появились. Уверенность в своей неотразимости, остроумие и душевная щедрость сделают их центром любой компании. Мужчинам следует ожидать затруднений в делах, связанных со строительством или творчеством. Звезды указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте физических перегрузок и любой деятельности, связанной с риском.
Гороскоп на сентябрь 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.
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