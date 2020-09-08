Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.64
EUR: 3.11
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гороскоп на 10 сентября

Гороскоп на 10 сентября


Овен

Сегодня плодотворный день на профессиональном поприще. Следуйте намеченным планам, решайте поставленные задачи, и успех не заставит себя долго ждать. Вы сможете справиться с любым объемом работы. Переговоры и встречи будут складываться успешно. Возможны короткие поездки и романтические приключения. 
 
Телец

Не спешите идти на сближение с новыми знакомыми, проявите сдержанность. Приятный человек может оказаться не тем, за кого себя выдает. В работе все будет складываться удачно, важные вопросы решатся. 

Близнецы

Сегодня Вам лучше не принимать никаких важных решений, если есть малейшие сомнения. Есть смысл обратиться за советом к близким людям. Отложите новые дела на потом, уделите больше внимания себе и любимым занятиям. 

Рак

Звезды советуют сегодня Вам проявить терпение и не опережать события. Все запланированные дела и мелкие проблемы удастся решить с легкостью. Уделите внимание своему здоровью, следите за питанием и не переутомляйтесь. 

Лев

Хорошее время для перемен. Если Вас что-то не устраивало, сегодня можете смело начинать менять жизнь к лучшему. А вот с любимыми стоит проявить терпение. Избегайте выяснения отношений с людьми, которые Вам дороги.

Дева

Вам предстоят большие физические и эмоциональные нагрузки. Отнеситесь ко всему происходящему спокойно. Вы справитесь со всеми трудностями. Постарайтесь в свободное время уделить внимание себе или приятным делам, которые позволят расслабиться и уйти от забот.

Весы

Звезды сулят Вам прилив сил и энергии. Самое время заняться решение вопросов, которые Вы откладывали. Найдутся ответы и на, казалось бы, неразрешимые задачи. Побалуйте себя приятными покупками, даже если они вам не очень нужны.
  
Скорпион

Проявите сдержанность и терпение в разговорах с близкими людьми, не затевайте споров и выяснений отношений. Займитесь делами, которые Вам по душе. Есть вероятность возобновления некогда прерванных отношений. Сейчас идет неплохое время крупных покупок, оформления документов.

Стрелец

Вас ожидают серьезные жизненные испытания. Все будет зависеть только от Вас, не полагайтесь на помощь окружающих. Не давайте обещаний, которые не сможете сдержать.

Козерог

День подходит для составления планов на будущее. Не отказываете в помощи, если это будет в Ваших силах и компетенции. Постарайтесь сегодня избегать необдуманных денежных трат, не давайте и не берите в долг.

Водолей

Вас ожидают большие перемены в лучшую сторону как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Одиноким представителям этого знака удастся найти свою вторую половинку. Не забывайте заботится о здоровье: следите за питанием и избегайте чрезмерных нагрузок.

Рыбы

В профессиональной сфере все будет проходить по намеченному графику. Постарайтесь больше внимания уделять своему здоровью. В любви ожидают только позитивные эмоции и неожиданные перемены.

Гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье



Подписаться


Гороскоп для знака Зодиака Овен на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Телец на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рак на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Лев на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Дева на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Весы на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Козерог на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Водолей на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы на сентябрь 2020 года
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
Улыбка Анны Хилькевич очаровала фанатов в Instagram
Лукашенко о внутренних причинах протестов в Беларуси: появились богатые люди, которым захотелось власти
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
Лукашенко рассказал подробности истории с задержанием группы из 33 человек, приехавших из России
Дмитрий Басков избран председателем Белорусской федерации хоккея
В Слуцком районе УАЗ сбил ребенка на велосипеде
Ученые выяснили, как можно предотвратить смертельную стадию рака
Лукашенко ответил на вопрос о возможной глубине интеграции с Россией
В Лиде состоялась «Ярмарка безопасности»
Российскому бойцу потребовалось 50 секунд, чтобы сокрушить соперника
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Портрет женщины без ребенка
Украинский политический обозреватель: призывы оппозиции направлены на развал экономики Беларуси
ГПК: информация о местонахождении и правовой оценке действий Колесниковой будет предоставлена позже
"Я не трус и бежать не собираюсь" – Лукашенко объяснил свое появление с автоматом у Дворца Независимости
О президентских полномочиях, парламенте и досрочных выборах – Лукашенко высказался о новой Конституции
ПРООН проведет бесплатные тренинги для восстановления бизнеса после COVID-19
ЕЭК: Беларусь активно использует рынок ЕАЭС, ее поставки составляют почти четверть торговли в союзе
Андрей Швед назначен Генеральным прокурором Беларуси
"Гомсельмаш" наращивает производство и реализацию техники
Аэродром Орша полноценно заработает к 7 ноября этого года
Европейские эксперты приедут в Беларусь для подготовки обзора плана действий по стресс-тестам БелАЭС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Подлость и трусость
При столкновении парома с грузовым судном в Бангладеш погибли 11 человек
ЕЭК: страны ЕАЭС продолжают дискуссию о необходимости ввести маркировку молочных товаров
Музей истории театральной и музыкальной культуры познакомит со сценографией Бориса Герлована
В Грузии запретили свадьбы из-за роста числа заразившихся коронавирусом
Лукашенко предупредил о негативном влиянии Telegram-каналов: некоторым людям задурили мозги
Супермаркет горел в Гомеле
Статус наблюдателя при ЕАЭС Узбекистану может быть предоставлен до конца года
Депутат Клишевич: Беларусь – одна из немногих стран, которой удается успешно противостоять комбинированной, сложной и хорошо подготовленной «цветной революции»
Лукашенко: в ближайшее время появятся предложения по реформе Конституции с учетом сегодняшнего времени
Погода 10 сентября: оранжевый уровень опасности и скорость ветра до 20 метров в секунду
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Смелость бежать
Лукашенко рассказал, чем может обернуться выход Беларуси из ОДКБ
Лукашенко: спокойствие и чистота - бренд Беларуси, и это никуда не делось
Беларусь в условиях пандемии меньше других стран ЕАЭС сократила поставки товаров на общий рынок
ЕС переживает рекордный экономический спад, главная проблема - безработица
МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 8 сентября задержан 121 человек
Кризисный психолог о том, что общего у жертв рекламы и участников цветных революций
Вторая очередь ОЭЗ "Бремино-Орша" введена в строй
В Витебской области за минувшие сутки спасатели четыре раза выезжали на поиски потерявшихся в лесу
Осенние тенденции макияжа и ухода за кожей
Могилевские следователи завершили расследование ДТП с четырьмя погибшими
мнение
Михаил ВАЛЬКОВСКИЙ
Брюссель: безработица снимает маски
Двух браконьеров осудили в Лунинце
Депутат Верховной рады призвал белорусов не совершать чужих ошибок
Опубликованы результаты расследования ДТП в Могилевской области, в котором погибли четыре человека
Авторы
СКАНИРУЙТЕ