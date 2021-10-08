Гороскоп на 10 октября





Овен

Посвятите больше времени семье и дому, воспитанию детей и любимому человеку. Будьте осторожны с техникой и электричеством. Не спешите что-либо менять, новые идеи нужно тщательно обдумать.

Телец

День хорош для похода в парикмахерскую. Будьте осторожны с острыми предметами, возможны травмы. Хороший день, чтобы заняться своим здоровьем. Не берите денег в долг и не давайте обещаний.

Близнецы

День хорош для обновления гардероба и смены имиджа, но постарайтесь сделать это «малой кровью». Не тратьте много денег, будьте экономны. Возможно, вы сегодня будете слишком консервативны в своем выборе.

Рак

Великолепный день для приема гостей, для приобретения предметов роскоши и антиквариата, модных вещей. Можно устроить вечеринку, званый обед или самим сходить в гости к друзьям. Вы сегодня будете очень милы и привлекательны.

Лев

Сегодня стоит внимательно отнестись к своему здоровью. Исключите физические нагрузки: не следует перенапрягаться, суетиться, браться за несколько дел сразу. Спокойный отдых с книгой, умеренные занятия любимым видом спорта, общение с близким человеком дадут необходимый запас прочности вашему организму и наполнят его зарядом бодрости для дальнейших свершений.

Дева

Не отправляйтесь сегодня в путешествие, так как оно наверняка окажется неудачным. Посвятите день индивидуальному творчеству, домашним хлопотам, общению с близким человеком. Полезно почитать классику, послушать музыку.

Весы

Сегодня вы не должны быть консервативны. Этот день весьма благоприятен для наведения порядка в доме, ремонта или благоустройства квартиры. В отношениях с близкими – гармония и доверие. Устройте сегодня маленький семейный праздник – и воспоминания о нем еще долго не покинут вас.

Скорпион

Для благополучия сегодняшнего дня большое значение имеет эмоциональная обстановка в семье. Выиграют те, кто сможет проработать проблемы взаимоотношений с близкими. В результате успех в личной жизни будет обеспечен. Из-за постоянного колебания между расточительством и накопительством возможно неконтролируемое превышение расходов над доходами. Планеты также советуют заняться спортом – это хорошо отразится на самочувствии и внешнем виде.

Стрелец

Амбициозность, агрессивность, неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания могут привести к осложнениям в личной жизни. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные детали. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем. Вероятна интересная, запоминающаяся встреча.

Козерог

Активный день, который будет благоприятным для физических нагрузок, занятий спортом, длительных прогулок, путешествий. Общение с друзьями, коллективное времяпрепровождение позволят вам проявить свои таланты, принесут положительные эмоции. Для достижения гармонии в отношениях не настаивайте на своем мнении, но будьте искренни и честны со своими близкими.

Водолей

Займитесь укреплением своего здоровья и авторитета у близких людей, так как не исключено небольшое разочарование в личной жизни. Первая половина дня чревата просчетами или обманами – ваша излишняя доверчивость повлечет за собой финансовые потери. Во второй половине дня появится возможность для творчества. Не исключено изменение личной жизни в лучшую сторону.

Рыбы

День благоприятен для активного отдыха, физических упражнений или работы на открытом воздухе. Забудьте пока о профессиональных проблемах и старых привязанностях. Двойственность вашей натуры может отрицательно сказаться на отношениях с окружающими. Поэтому постарайтесь определиться в важных вопросах, иначе вторая половина дня огорчит вас семейными неприятностями.

Гороскоп на октябрь 2021 года для всех знаков Зодиака.