Гороскоп на 10 октября



Овен



На работе не проявляйте чрезмерной активности. Есть риск получения дополнительной нагрузки, а вот с оплатой новых обязанностей могут возникнуть вопросы. В отношениях с близкими людьми проявите мудрость и терпение, а главное, воздержитесь от критики.

Телец

Больше доверяйте своему внутреннему голосу, особенно в отношении людей, которые вызывают у вас беспокойство. Сейчас Вы будете чувствовать, откуда могут исходить неприятности. Постарайтесь не давать деньги в долг, так как получить их потом обратно будет довольно сложно.

Близнецы

Не действуйте спонтанно, необдуманно. Если чувствуете, что обстановка вокруг Вас начинает накаляться, то постарайтесь не оказаться в эпицентре событий. Это хорошее время для восстановления давних связей и общения. Обсудите с друзьями, не возобновить ли Вам какие-то приятные совместные мероприятия.

Рак

Не самое удачное время для общения с государственными органами и представителями властных структур. В денежных вопросах также не все гладко. Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки.

Лев

Преграды могут появляться там, где Вы их совсем не ожидаете. Отложите выяснение отношений и поиск виноватых. Сосредоточьтесь на решении текущих вопросов. Не забывайте поддерживать близких людей и сами не отказывайтесь от помощи. Старайтесь больше отдыхать и не пренебрегайте полноценным сном.

Дева

Благоприятный период для преодоления внутренних конфликтов. Вы можете увидеть в истинном свете собственные желания и цели, отказаться от давних страхов и заблуждений, мешающих двигаться вперед. Удачно должны пройти деловые переговоры.

Весы

Можно запланировать дела любой сложности, Вы легко справитесь со всем. Щедро одаривайте окружающих своим вниманием – что-то приятное обязательно придет взамен. Вечер используйте для комфортного отдыха, заботы о внешности, личных увлечений.

Скорпион

Удачный день для начала дел, переговоров, дружеского общения. Окружающие будут с удовольствием оказывать Вам помощь. Удивляйте любимого человека приятными сюрпризами, делайте подарки, весело проводите время. Все это будет способствовать укреплению взаимоотношений.

Стрелец

Вам удастся реализовать многое из задуманного. Успех будет сопутствовать не только в профессиональных делах, но и в личных отношениях. Сделайте для любимого человека то, что доставляет ему радость. Удачное время для занятий экстремальными видами спорта.

Козерог

Сейчас подходящее время для работы с информацией, заключения деловых соглашений, путешествий и коротких поездок. Можно начинать новые дела, вести переговоры. Это хороший период для новых знакомств, романтических свиданий, признаний в любви. Будьте внимательнее за рулем, особенно в темное время суток.

Водолей

На этот период можно наметить дела, за которые долго не хотелось браться. Если кто-то попросит совета или помощи, не откажите человеку в услуге, если, конечно, это будет в Ваших силах и компетенции. Избегайте серьезных финансовых трат. Не следует брать кредиты и давать в долг.

Рыбы

Не слишком подходящий день для начала чего-то нового. Если почувствуете, что Ваши действия не дают нужного результата, лучше остановитесь. На любовном фронте все будет складываться благоприятным образом. Приятное общение или новое знакомство поднимет и настроение, и вашу самооценку.

Гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье