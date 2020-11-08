Гороскоп на 10 ноября





Овен

Сегодня Вам не следует быть слишком откровенным, даже с близкими людьми, так как все сказанное может обернуться против Вас. Не связывайте себя деловыми отношениями с тем, к которым Вы питаете чувства, отличные от просто симпатии. В этом случае Вы станете абсолютно необъективным, что пойдет во вред общему делу.

Телец

Может возникнуть немало вопросов относительно работы, с которыми придется справляться в одиночку. Не горячитесь и не принимайте поспешных решений. В этот день никому не хвастайтесь своими успехами, достижениями и даже покупками. Вы можете столкнуться с черной завистью, которая ослабит Вашу энергетику.

Близнецы

Отнеситесь критично на предложения авантюрного характера. Результата от них не будет никакого, а вот проблемы могут возникнуть серьезные. Зато день может преподнести приятные подарки в вопросах, касающихся сферы возвышенных чувств.

Рак

Сегодня Вам может прийти мысль, что если немного схитрить со своим начальством, то у Вас появятся какие-либо привилегии. Звезды рекомендуют Вас вести себя искренне и открыто. Во всех личных делах Вас ожидают только положительные эмоции и радостные минуты.

Лев

В этот день не переусердствуйте с требованиями и контролем в отношении партнеров и подчиненных. Свои обязанности не перекладывайте на чужие плечи, так как сейчас с возникшими вопросами вряд ли кто-то сумеет справиться лучше, чем Вы сами. Новые любовные увлечения пойдут Вам на пользу.

Дева

Ваш энергетический потенциал будет не слишком высок сегодня. Старайтесь правильно питаться, высыпайтесь и больше времени проводите на свежем воздухе, в компании приятных людей. Если у Вас намечаются серьезные встречи, переговоры или дела, то они должны пройти достаточно успешно.

Весы

Сегодня возможно Вам потребуется помощь коллег или знакомых, и Вы обязательно ее получите. Наиболее перспективными представляются дела, связанные с переговорами и заключением сделок. Также день благоприятен для всего, что имеет отношение к делам сердечным. Не исключены новые многообещающие знакомства.

Скорпион

Данный день в профессиональном отношении может оказаться трудным. Когда Вам покажется, что успех совсем близок, на пути будут вырастать новые препятствия, мешающие осуществлению планов. От этого Вы будете чувствовать неудовлетворенность и разочарование. Избегайте конфликтов с близкими людьми.

Стрелец

Для Вас идет благополучный период, который внесет свои яркие краски практически во все области профессиональной деятельности. Наиболее удачно будут складываться переговоры. Ваше мнение придется по вкусу руководству, так что не стесняйтесь выдвигать новые предложения.

Козерог

Для вас сейчас совершенно неприемлема торопливость и нетерпеливость, хотя дел будет очень много. Не пренебрегайте помощью людей, которые искренне желают Вам добра. Постарайтесь свое раздражение и плохое настроение не срывать на коллегах и близких людях. Для новых знакомств сейчас идет не самый удачный период.

Водолей

Сегодня не давайте никаких обещаний и не слишком верьте на слово окружающим. Не занимайтесь тем, в чем Вы разбираетесь плохо. А также не посещайте мест, где можете угодить под чье-либо влияние. Если будете соблюдать данные рекомендации, то день должен сложиться благоприятным образом.

Рыбы

Постарайтесь оградиться от мыслей и людей, которые могут принести волнения и дискомфорт. Больше времени уделяйте себе и делам, которые Вам по душе. Может быть, сложные вопросы сейчас стоит отложить. Не принимайте скоропалительных решений. Займитесь составлением планов на будущее.

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