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Гороскоп на 10 июня


Овен

Для многих Овнов-мужчин будут удачны деловые командировки, завершение дел. Возрастет личное обаяние, что расположит партнеров и даже людей, которые относились к Овну неприязненно. Не исключен неожиданный поворот в личной жизни.

Телец

Не исключено, что встреча по финансовым или юридическим вопросам может привести к стрессу. Вероятно, неожиданные действия партнеров заставят Вас работать сверхурочно, результат будет зависеть только от Вашего профессионализма.

Близнецы

Вероятны домашние хлопоты, придется разбираться с накопившимися делами. Возможны проблемы со здоровьем. Могут обостриться болезни нервной системы. Ваше подчеркнутое невмешательство в личную жизнь близких людей окажется не совсем правильным шагом. Проявите максимум участия и заботы.

Рак

День восстановления утраченных связей. Вероятно, что люди, которые были Вам дороги и близки в прошлом, вновь появятся на Вашем пути. Может быть, Вам удастся исправить ошибки и недоразумения, связанные с прошлым. Постарайтесь избежать лишней откровенности, пока держите при себе планы на будущее.

Лев

День благоприятный для новых начинаний. От Вас требуется решительность и своевременность действий. Если Вы будете слишком долго колебаться, то рискуете упустить свой шанс. На службе остерегайтесь быть втянутыми в интригу, которая начинается в верхах. Вероятны серьезные перестановки, которые принесут Вам пользу. В личной жизни предвидится неожиданное приятное событие. Не исключено, что Вам удастся успешно обойти острые углы любовных проблем.

Дева

Пассивный, спокойный день. Следует подождать с реализацией серьезных проектов. Вы можете получить поддержку от партнеров и коллег. Избегайте всего, что ставило бы перед Вами проблемы. Вторую половину дня посвятите общению с детьми. Если есть животные, то прогулки с ними будут способствовать установлению внутреннего равновесия. Единственная возможная неприятность – легкое недомогание.

Весы

Вероятно улучшение финансового положения: подарок или удачная покупка. Возможно предложение о более выгодной работе. Скорее всего, Вам предстоит романтическое свидание или встреча с давней симпатией. От Вас будут ждать обещаний, но не стоит обнадеживать близкого человека, если Вы не готовы ограничить свою свободу и связать себя раз и навсегда брачными узами.

Скорпион

Соблюдайте осторожность и осмотрительность при выполнении любого дела. Вероятны чувство усталости, легкое недомогание. Велика вероятность случайной неудачи, в результате которой Ваше положение ухудшится. Будьте осмотрительны в словах и поступках. Ваше безразличие по отношению к близким может серьезно изменить ситуацию в семье.

Стрелец

День отмечен духовным преображением. Обострится способность к синтезированному восприятию проблем. Возможно, Вы сможете безошибочно предугадать события ближайшего времени. Вам удастся успешно найти решение проблемы, касающейся одного из Ваших друзей.

Козерог

Напряженный день, требующий максимальной организованности и тщательного анализа ситуации. Не исключены проблемы в семье или с ближайшими родственниками. Однако знайте, что причиной всех конфликтов является Ваш собственный характер, чрезмерная независимость и отстранение от домашних проблем.

Водолей

Тяжелый и опасный день, отмеченный неуверенностью в собственных силах, расщеплением сознания, обманами. Негативные тенденции дня можно снизить только духовным и нравственным очищением. Избегайте гаданий, увлечения оккультными науками. Это может привлечь очень опасные и злые силы. Ограничьте общение и не принимайте серьезных решений.

Рыбы

Не упускайте сегодня возможности завести массу новых интересных знакомств. Вероятно, представителям творческих профессий представится случай реализовать свои способности. Ваши смелость и неожиданность решений поразят окружающих людей. Однако будьте осторожны с незнакомыми людьми. Именно в этот день новые знакомства будут иметь негативные последствия.

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