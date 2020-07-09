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Гороскоп на 10 июля

Предлагаем вам ознакомиться с астропрогнозом на день от Гейдельбергской Школы Астрологии.

Фото: pixabay.com

КОЗЕРОГ  (Capricornus, 22.XII–20.I)
Напряженный день. Скорее всего, сегодня намеченные планы и любые активные действия не принесут желаемого результата. Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Доверьтесь интуиции, не рассчитывайте на совет со стороны  только вы сами сможете помочь себе.

ВОДОЛЕЙ  (Aquarius, 21.I–19.II)
Вероятно, вы остынете к работе и почувствуете разочарование буквально во всем. Такое состояние может значительно осложнить дела. Однако все не так плохо, как кажется. Близкие люди помогут вам преодолеть это психологическое состояние, а отдых на природе избавит вас от тяжелых дум.

РЫБЫ  (Pisces, 20.II–20.III)
День символизирует обманы, иллюзии и самообманы. Сегодня лучше заниматься только привычной работой. Не стоит совершать необратимых поступков, особенно касающихся семейных отношений. Рыбы могут столкнуться с необходимостью защищаться, так как их главными жизненными принципами являются искренность и честность с окружающими людьми. Прирожденная способность безошибочно оценивать людей сегодня будет кстати.

ОВЕН  (Aries, 21.III–20.IV)
День обещает значительно изменить вашу жизнь. Приготовьтесь к переменам – задуманное в этот день может в скором времени воплотиться в жизнь. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Не полагайтесь на чужое мнение  оно ошибочно. Говорить о своих замыслах не следует, так как можно привлечь внимание недоброжелателей. Принимайте решения самостоятельно. Во второй половине дня заботы будут постоянно напоминать о себе и требовать решительности. Созреют новые планы на ближайшее будущее, которые сулят неплохие денежные доходы.

ТЕЛЕЦ  (Taurus, 21.IV–21.V)
Активный, творческий день, который пройдет достаточно напряженно: эмоции будут преобладать над разумом, что может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Благоприятный день для деловых контактов, заключения сделок и принятия важных решений.

БЛИЗНЕЦЫ  (Gemini, 22.V–21.VI)
Активный, творческий день, который пройдет достаточно напряженно. Неблагоприятный день для деловых контактов, заключения сделок и принятия важных решений. Вероятность негативного влияния со стороны очень велика. Не исключены ошибки в работе, неверная оценка надежности партнера, ссоры с близкими людьми. Доверьтесь интуиции, не рассчитывайте на совет со стороны  только вы сами сможете помочь себе.

РАК  (Cancer, 22.VI–22.VII)
Благоприятный день для деловых контактов, заключения сделок и принятия важных решений. Ваша привлекательность поможет в общении с окружающими, а внутренняя собранность будет способствовать усилению авторитета у коллег и начальства.

ЛЕВ  (Leo, 23.VII–23.VIII)
Приготовьтесь к переменам  появятся новые перспективные планы, которые сулят неплохие денежные доходы. Задуманное в этот день может в скором времени воплотиться в жизнь. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Не полагайтесь на чужое мнение  оно ошибочно. Принимайте решения самостоятельно.

ДЕВА  (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Задуманное в этот день может в скором времени воплотиться в жизнь. Но не беритесь за то, о чем вы не имеете полного представления. Вас ожидает эмоциональный подъем. Заботы будут постоянно напоминать о себе и требовать решительности. Возможно, у вас появится шанс проявить талант и продемонстрировать деловую хватку. Доверьтесь интуиции  только вы сами сможете помочь себе.

ВЕСЫ  (Libra, 24.IX–23.X)
Активный, творческий день, который пройдет достаточно напряженно. Не рекомендуется рисковать или совершать дорогостоящие покупки. Благоприятны отдых в кругу семьи, путешествия, общение с детьми. От вашей сдержанности и осмотрительности в поведении будут зависеть дальнейшие финансовые успехи, отношения с противоположным полом и эмоциональная жизнь в целом.

СКОРПИОН  (Scorpius, 24.X–22.XI)
Посвятите этот день благоустройству жилища, оставив работу и карьеру на втором плане. Для супругов благоприятна совместная деятельность. На уютном семейном островке вы сможете отдохнуть, успокоиться, забыть про все неурядицы и служебные дела. Вы будете самим собой, не нужно будет постоянно ждать выпадов недоброжелателей и отвечать на них. В отношениях с детьми вас ждет глубокая привязанность.

СТРЕЛЕЦ  (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Активный творческий день. Буйная фантазия, обильно приправленная тщеславием, может стать причиной сокрушительной неудачи или, наоборот, потрясающего успеха. Следите за развитием ситуации и не выпускайте инициативу из своих рук  сегодня могут быть достигнуты результаты, о которых раньше вы только мечтали.

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