Гороскоп на 10 февраля





Овен

Сейчас нельзя перекладывать свою ответственность на чужие плечи, так как в конечном итоге за все придется отвечать самим. Следует дозировать откровенность, чтобы не допустить утечки информации. Если у Вас имеются долги, постарайтесь как можно быстрее их отдать.

Телец

Не беритесь за новые дела, лучше постарайтесь завершить старые. Воздержитесь от принятия решений, касающихся купли-продажи имущества и особенно оформления банковских ссуд. Старайтесь не полагаться на интуицию.

Близнецы

Сегодня можно принимать судьбоносные решения. Это прекрасное время для урегулирования любых вопросов с помощью дружеской поддержки и деловых знакомств. Доступ к нужной информации будет Вам открыт.

Рак

Повремените с делами, которые вызывают затруднения. По возможности не давайте никаких обещаний. Это благоприятное время для встреч со старыми друзьями. В финансовой сфере желательно придерживаться принципов разумной экономии.

Лев

На работе особых изменений не предвидится. Чем больше на данном этапе у Вас будет встреч и общения, тем более легкими покажутся дела. Свои личные переживания лучше всего не выставлять напоказ. Не спешите расставаться с деньгами и перед тем, как купить какую-либо вещь, дважды подумайте.

Дева

В это время усилятся ваши интеллектуальные способности и тяга к знаниям. Учащиеся смогут за короткий срок усвоить большое количество информации. Успешно решатся любые юридические вопросы. Сегодня не вмешивайтесь в споры и конфликты, не имеющие к Вам прямого отношения.

Весы

Вас ожидает много дел, и практически со всеми Вы сможете справиться. Если в последнее время Вы чувствовали неудовлетворенность от своей работы или от занимаемой должности, имеет смысл проявить активность и поискать варианты получше – удача будет сопутствовать в этом.

Скорпион

Этот день будет наполнен различными соблазнами, и нужно четко понимать, что Вы можете себе позволить, а от чего стоит отказаться. Постарайтесь не давать хода своим отрицательным эмоциям. От общения с людьми, которые Вам не слишком симпатичны, желательно отказаться.

Стрелец

Нужно внимательно следить за происходящими событиями и реагировать по ходу изменения ситуации. Настраивайтесь на кропотливую работу и общение по делу. Не следует заниматься делами, которые могут травмировать. Это не лучшее время для мелкого ремонта в доме.

Козерог

Сейчас в Вас может проснуться упрямство. Это придется не всем по вкусу из Вашего окружения, и на этой почве могут то и дело вспыхивать конфликты. Звезды советуют умерить свои амбиции и быть более терпеливыми. В конце дня не стоит затевать важный разговор с родными, особенно со старшими членами семьи.

Водолей

Составляя планы на этот день, отдайте предпочтение делам, позволяющим получить быстрый результат. Принимаемые вами финансовые решения могут помочь добиться желаемой цели. Если Вы находились в ссоре с кем-то из старых друзей или родственников, то самое время сделать шаги для примирения.

Рыбы

Будьте осмотрительны, принимая финансовые решения. Возможно, Вы захотите потратить крупные суммы денег на товары, которые, как окажется впоследствии, Вам совсем не нужны. Поэтому звезды советуют сделать паузу перед крупной покупкой, по меньшей мере, на этот день.

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