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Гороскоп на 10 декабря


Овен

Сейчас время позитивных перемен, которые могут коснуться как деловых, так и личных отношений. Вполне вероятно, что в ближайшее время произойдут интересные знакомства, которые впоследствии повлияют на Вашу дальнейшую жизнь. Больше времени проводите на свежем воздухе, а также в обществе любимого человека.

Телец

Никаких серьезных ошибок или просчетов вы сейчас не допустите. Только не нужно доверять чужим обещаниям. Возможно, сейчас Вас хотят обмануть или просто пустить пыль в глаза. Придется чаще заниматься решением чужих проблем, а не собственных. Велик риск быстрого переутомления.

Близнецы

На этот день не планируйте серьезных дел. От решения повседневных вопросов Вас никто не освободит, но самостоятельно браться за реализацию новых проектов или проводить важные переговоры сейчас все-таки не стоит. Зато для новых знакомств и романтических встреч период вполне подходящий.

Рак

У Вас есть хорошие шансы в своих делах заметно продвинуться вперед. Но если задуманное Вами пока находится в стадии разработки, не стоит обращаться к руководству за одобрением Ваших действий. Больше доверяйте самим себе.

Лев

Заключение новых деловых договоров и контрактов лучше перенести на другой день. Занимайтесь тем, что приносит Вам удовольствие. Ближайший день не очень благоприятен для всего, что связано с любовью и новыми романтическими увлечениями. Вам нужно как можно больше находиться на свежем воздухе.

Дева

Вы сможете проявить ораторские способности и убедить в своей правоте кого угодно. Перед вами откроются многие двери, только не хватайтесь за все предложения сразу. Это же относится и к любви. В этой области вас могут ожидать приятные сюрпризы.

Весы

В этот день Вы должны просчитывать ситуации на два хода вперед и активно действовать для реализации своих идей. Постарайтесь произвести хорошее впечатление на людей, с которыми придется общаться. Будет довольно трудно понять близкого человека. Объяснения отложите. Лучше просто заняться тем, что доставляет удовольствие обоим, а отношения Вы сможете выяснить в другой раз.

Скорпион

Этот день потребует от вас жесткой дисциплины, точности и внимательности. К своей цели Вы будете продвигаться медленно, но зато уверенно. Стоит воздержаться от новых договоренностей. Лучше проверьте еще раз, готовы ли к ним Ваши потенциальные союзники.

Стрелец

Придется проявить немало активности, чтобы достичь положительных результатов. Если Вам приходится иметь дело не с союзниками, а с противниками, попробуйте прийти к мирному соглашению с ними хотя бы на время. Не стоит действовать в спешке или под влиянием сильных эмоций.

Козерог

Не тратьте время на то, чтобы кого-то в чем-то убедить. Разговоры ни к чему не приведут, свою правоту доказывайте не словом, а делом. А вот изобретательность и даже в какой-то мере хитрость могут сослужить неплохую службу. Изучайте ситуацию и налаживайте отношения с людьми, чья помощь Вам может понадобиться.

Водолей

Перед Вами откроются новые перспективы в профессиональной сфере, и здесь Вам придется проявить инициативу. Из-за перенапряжения могут возникнуть проблемы со здоровьем. Данный день не располагает к новым романтическим встречам и знакомствам.

Рыбы

Творческий подход к любому делу обещает если не полный успех, то по крайней мере достойный результат. Постарайтесь произвести хорошее впечатление на людей, с которыми будете общаться. Негативные эмоции могут заглушить голос разума, и из-за этого Вы можете совершить серьезную ошибку.

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