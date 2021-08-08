Гороскоп на 10 августа





Овен



Вероятны неудачная покупка, ухудшение самочувствия. Рекомендуется избегать шумных компаний и застолья. Для мужчин велика вероятность нового знакомства или неожиданных романтических приключений, которые могут принести только лишние заботы и волнения.

Телец

Сегодня нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм. Рекомендуется жертвовать, советовать и прислушиваться к советам. Не исключено, что сегодня придется возобновить дружбу с теми, с кем отношения почему-то не ладились ранее. С неприятностями сегодня удастся справиться в основном с помощью близких.

Близнецы

Благоприятный день для коммерческих операций, учебы, оформления и подписания документов. Звезды рекомендуют не долго раздумывать и соглашаться на подходящие деловые предложения. Совместные проекты принесут прибыль. Все, что будет происходить, пойдет вам на пользу, каким бы ни казалось на первый взгляд.

Рак

День откровений, подключения к источникам энергии, очищения мыслей, хотя не исключено, что встреча по финансовым или юридическим вопросам может привести к нервному стрессу. Во второй половине дня вас ожидают приятные хлопоты, связанные с поездкой или долгожданной покупкой. Не исключено возвращение к старым проектам, которые принесут выгоду.

Лев

Неблагоприятный для здоровья день – вероятно ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, болезни верхних дыхательных путей. Не исключены нервные стрессы. Мелкие ссоры с любимым человеком сегодня могут привести к очень крупному скандалу, а то и к полному разрыву отношений. Нельзя проявлять озабоченность и суетливость. Помните, что ваше обаяние может творить чудеса.

Дева

День связан с преобразованиями космических энергий. Вероятны вялость, резкие смены настроения, приступы раздражения. Обратите внимание на свое здоровье. Не конфликтуйте с окружающими, не экспериментируйте, не отвлекайтесь на мелочи. После небольшого стресса все станет на свои места и в душе вновь воцарятся мир и спокойствие.

Весы

Сегодня постарайтесь найти в себе силы на время отойти от дел. День предполагает сосредоточение на духовных проблемах, уединение. Любые контакты могут привести к негативным результатам. Противопоказаны поспешность в суждениях, опрометчивость в поступках. Вечером полезна прогулка на свежем воздухе.

Скорпион

Будьте сегодня начеку: постороннее влияние, столкновение с недругами или непорядочность партнера могут нанести существенный вред вашему здоровью. Не исключено, что вам потребуется материальная помощь. Не стесняйтесь обратиться за нею к друзьям или родственникам. Звезды советуют не терять самообладания и смелости.

Стрелец

Обдуманные действия могут иметь шанс на успех. Постепенно будут возрастать жизненные силы. Однако контакты с представителями противоположного пола осложнятся обидами, виновником которых вы являетесь. Возможно, вы не совсем искренни в своих отношениях. Не стоит использовать тонкие чувства для достижения личных целей в жизни.

Козерог

Сегодня у Козерогов-мужчин возможно начало новых романтических отношений или приятное продолжение старых. Сегодняшняя суета несколько осложнит отношения с родственниками или друзьями, однако ваша коммуникабельность поможет уладить все недоразумения. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму.

Водолей

День благоприятен для коммерческой деятельности. Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии вы удачно проведете деловые встречи и переговоры. Ваш оптимизм, обаяние и тонкая дипломатия заставят партнеров пойти на сотрудничество. Вторая половина дня принесет потерю энергии и стремление к наслаждениям.

Рыбы

Семейные проблемы потребуют от вас максимального такта и самопожертвования. Вероятно, вы сможете исправить старые ошибки. Женщины-Рыбы должны внимательнее присмотреться к своим партнерам и пересмотреть планы, поскольку прежние ошибки и иллюзии могут повлечь за собой неожиданные расходы или серьезные проблемы.

Гороскоп на август 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.