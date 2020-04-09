Гороскоп на 10 апреля

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)Критический день. Возможны нервные срывы в связи с преодолением сложных препятствий на работе или дома. Сведите до минимума свои обязанности, однако не теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь, а такая возможность, как обещают планеты, у вас обязательно должна появиться. Немногословность и умение анализировать свои чувства и чувства окружающих людей — условия сохранения душевного равновесия. Если у вас есть возможность уединиться, воспользуйтесь ею.ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)Противоречивый, двойственный день. Внезапно возникший конфликт может разрешиться в вашу пользу. Не расслабляйтесь - новые неприятности не заставят себя ждать. Вас могут огорчить также небольшие семейные неприятности. Нужно набраться терпения. Придется пережить трудности в отношениях с близкими людьми. Сон бывает вещим, и следует ожидать исполнения.РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)Заканчивается период метаний и сомнений. Ваши действия могут приобрести конкретность и целенаправленность. День, благоприятный для творческой деятельности. Восстановится баланс между чувствами и поступками. Общение с прекрасным поможет избавиться от накопившихся отрицательных эмоций. Звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей.ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)Опасный, тяжелый день. Вероятное путешествие или командировка не оправдает ваших надежд. Желание выделиться, доминировать осложнит отношения с коллегами или начальством. Звезды советуют умерить деловую активность, в отношениях с окружающими людьми не идти на поводу своих эмоций, исключить разговор на повышенных тонах.ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)Вероятен некоторый подъем в материальной сфере. Благоприятный день для решения финансовых проблем. Возможно, вам придется решать их вместе с партнером. Не действуйте на свой страх и риск, хорошо взвесьте все последствия. В скором будущем возможно повышение по службе или денежное поощрение. Сохраняйте ровные отношения с начальством, В принятии важных решений не полагайтесь на интуицию - обратитесь за советом к друзьям или сотрудникам.БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)Благоприятный день для Близнецов, занимающихся бизнесом. Вероятны позитивные изменения в материальной сфере: выгодная покупка или перспективная сделка. Возникнут проблемы с бумагами или документами, которые вам придется решать вместе с партнером. Не действуйте на свой страх и риск, хорошо взвесьте все последствия. День благоприятен для коллективных действий. В принятии важных решений не полагайтесь на интуицию — вы можете ошибиться.РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)Сохранится устойчивое положение на работе и во всех сферах деятельности. В скором будущем возможно повышение по службе. Во многом это будет зависеть от отношения с начальством. Проявите врожденную интуицию в принятии важных решений, и вы еще больше выиграете от этого в глазах коллег и начальства.ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)Вероятное путешествие или командировка не оправдают ваших надежд. Новые идеи, пришедшие вам в голову, или стремление сплотить коллектив под своими знаменами осложнит отношения с начальством. Звезды советуют несколько умерить деловую активность, в отношениях с окружающими людьми не идти на поводу своих эмоций, исключить разговор на повышенных тонах — но продолжать действовать. В конце концов начальство поймет, что лишить вас инициативы — значит, лишить всего.ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)Критический день. Возможно, вы почувствуете сильное напряжение в связи с преодолением сложных препятствий на работе и дома. От назойливого желания подчеркнуть собственное превосходство нужно сразу отказаться. Не проводите сложных финансовых операций, не одалживайте денег. Ищите поддержку у старых друзей.ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)Пассивный, тяжелый день. Неблагоприятен для коллективных действий, так как могут возникнуть проблемы с бумагами или документами, которые вам придется решать вместе с партнером. Оценивая сложившуюся ситуацию, полагайтесь только на трезвый расчет. Во второй половине дня возможно плохое самочувствие. Вероятны искушения плоти или встреча, которая принесет много неприятностей.СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)Благополучный и спокойный трудовой день. Он принесет моральное и материальное удовлетворение. Вам покажется, что у вас есть все. Но уже во второй половине дня вы почувствуете спад в настроении, основанный на мрачных предчувствиях и тревоге.СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)День благоприятен для коллективных действий. В принятии важных решений не полагайтесь на интуицию — вы можете ошибиться. Прислушайтесь к советам друзей, сотрудников, учтите пожелания начальства. Не действуйте на свой страх и риск, хорошо взвесьте все последствия. Вероятны позитивные изменения в материальном положении.