Гороскоп на 1 января

Овен
Сегодня единственной неприятностью может стать ссора с человеком из близкого окружения. Вам придется больше чем обычно заниматься семейными и бытовыми проблемами. Природные мудрость и честность помогут Вам разобраться в сложных взаимоотношениях. Конфликт не должен растянуться надолго.
Телец
День благоприятный для активного отдыха в кругу близких людей. Возможно, что Вам представится случай оценить по достоинству своих друзей. От них Вы получите и ценные советы в делах сердечных, и помощь в карьере. Не оставайтесь перед ними в долгу. Рекомендуются занятия спортом и посильные физические нагрузки.
Близнецы
Действия окружающих Вас людей будут носить непредсказуемый, импульсивный характер, что может привести Вас в замешательство События внешней жизни потребуют от Вас бесстрашия и настойчивости. Вы будете готовы отстаивать свою правоту любыми средствами, невзирая на последствия, что может осложнить и без того тяжелую ситуацию.
Рак
Сегодня Вы сможете навести порядок не только в доме, но и в собственных чувствах. В результате увеличится энергетический потенциал, Вы можете стать увереннее в завтрашнем дне. Во второй половине дня Вы можете столкнуться с неожиданностями, не все из которых окажутся приятными. Вероятно, Вам придется уделить все свое внимание старшим родственникам.
Лев
Первая половина дня будет связана с финансовыми проблемами. Сейчас важно сконцентрироваться на главном, проникнуть в суть вещей, претворить задуманное в действительность. Вы сможете объединить в себе желание обновления и трезвый, рассудительный взгляд на вещи. В результате этого во второй половине дня велика вероятность материального успеха.
Дева
Этот день связан с окончанием начатых дел, подведением итогов. Благоприятно решение существующих проблем. События этого дня могут стать подтверждением правильности ваших взглядов и решений. Во второй половине дня Вас может коснуться ощущение тревоги и Вас посетят мрачные предчувствия. Пока ничего не предпринимайте. Будьте осторожны в словах и не допускайте бестактности.
Весы
День будет отмечен чувством отстраненности от внешней суеты. В этой ситуации Вы сможете спокойно и непредвзято многое оценить и принять важные решения. Если у Вас есть претензии к близким людям или коллегам, то желательно их хорошо обдумать, а затем спокойно обсудить. День обещает успех в творчестве.
Скорпион
Велика вероятность того, что финансовое положение будет критическим, поэтому лучше иметь резерв на случай непредвиденных трат. Возможен конфликт в отношениях со старшими в семье. Постарайтесь сохранить хладнокровие. Продумайте план выхода из затруднительной ситуации. К концу дня возможно нервное перенапряжение.
Стрелец
С утра возможно серьезное недомогание или обострение хронических заболеваний. Вы можете почувствовать необъяснимую тревогу. Но образы врага будут существовать только в Вашем воображении. Вторую половину дня посвятите оздоровлению тела и духа. Полезны вечерние прогулки.
Козерог
Предельно осторожными должны быть сегодня Козероги с чувствительной нервной системой. Тем, кто любит выделиться или отличиться, рекомендуется придерживаться разумных пределов. Если сегодня Вам предложат поездку – не соглашайтесь: в пути ждут неудача и опасные приключения.
Водолей
Вы забудете о беспокойстве и досадных мелочах. Если Вы отбросите строгость и целиком расположитесь к близким людям, то будете вознаграждены. Цените настоящий момент и наслаждайтесь каждой приятной минутой.
Рыбы
Сегодня возможно, что вы поставите под сомнение старые связи и семейные отношения. Возникнет тяжелая ситуация выбора. Возможно состояние усталости и измождения. Не стоит легкомысленно относиться к этим симптомам ослабления организма. Они говорят о нерациональном расходовании сил.
Гороскоп на январь года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.
Гороскоп на январь для знака Зодиака Овен
Гороскоп на январь для знака Зодиака Телец
Гороскоп на январь для знака Зодиака Близнецы
Гороскоп на январь для знака Зодиака Рак
Гороскоп на январь для знака Зодиака Лев
Гороскоп на январь для знака Зодиака Дева
Гороскоп на январь для знака Зодиака Весы
Гороскоп на январь для знака Зодиака Скорпион
Гороскоп на январь для знака Зодиака Стрелец
Гороскоп на январь для знака Зодиака Козерог
Гороскоп на январь для знака Зодиака Водолей
Гороскоп на январь для знака Зодиака Рыбы