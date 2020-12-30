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Гороскоп на 1 января


Овен

Сегодня единственной неприятностью может стать ссора с человеком из близкого окружения. Вам придется больше чем обычно заниматься семейными и бытовыми проблемами. Природные мудрость и честность помогут Вам разобраться в сложных взаимоотношениях. Конфликт не должен растянуться надолго.

Телец

День благоприятный для активного отдыха в кругу близких людей. Возможно, что Вам представится случай оценить по достоинству своих друзей. От них Вы получите и ценные советы в делах сердечных, и помощь в карьере. Не оставайтесь перед ними в долгу. Рекомендуются занятия спортом и посильные физические нагрузки.

Близнецы

Действия окружающих Вас людей будут носить непредсказуемый, импульсивный характер, что может привести Вас в замешательство События внешней жизни потребуют от Вас бесстрашия и настойчивости. Вы будете готовы отстаивать свою правоту любыми средствами, невзирая на последствия, что может осложнить и без того тяжелую ситуацию.

Рак

Сегодня Вы сможете навести порядок не только в доме, но и в собственных чувствах. В результате увеличится энергетический потенциал, Вы можете стать увереннее в завтрашнем дне. Во второй половине дня Вы можете столкнуться с неожиданностями, не все из которых окажутся приятными. Вероятно, Вам придется уделить все свое внимание старшим родственникам.

Лев

Первая половина дня будет связана с финансовыми проблемами. Сейчас важно сконцентрироваться на главном, проникнуть в суть вещей, претворить задуманное в действительность. Вы сможете объединить в себе желание обновления и трезвый, рассудительный взгляд на вещи. В результате этого во второй половине дня велика вероятность материального успеха.

Дева

Этот день связан с окончанием начатых дел, подведением итогов. Благоприятно решение существующих проблем. События этого дня могут стать подтверждением правильности ваших взглядов и решений. Во второй половине дня Вас может коснуться ощущение тревоги и Вас посетят мрачные предчувствия. Пока ничего не предпринимайте. Будьте осторожны в словах и не допускайте бестактности.

Весы

День будет отмечен чувством отстраненности от внешней суеты. В этой ситуации Вы сможете спокойно и непредвзято многое оценить и принять важные решения. Если у Вас есть претензии к близким людям или коллегам, то желательно их хорошо обдумать, а затем спокойно обсудить. День обещает успех в творчестве.

Скорпион

Велика вероятность того, что финансовое положение будет критическим, поэтому лучше иметь резерв на случай непредвиденных трат. Возможен конфликт в отношениях со старшими в семье. Постарайтесь сохранить хладнокровие. Продумайте план выхода из затруднительной ситуации. К концу дня возможно нервное перенапряжение.

Стрелец

С утра возможно серьезное недомогание или обострение хронических заболеваний. Вы можете почувствовать необъяснимую тревогу. Но образы врага будут существовать только в Вашем воображении. Вторую половину дня посвятите оздоровлению тела и духа. Полезны вечерние прогулки.

Козерог

Предельно осторожными должны быть сегодня Козероги с чувствительной нервной системой. Тем, кто любит выделиться или отличиться, рекомендуется придерживаться разумных пределов. Если сегодня Вам предложат поездку – не соглашайтесь: в пути ждут неудача и опасные приключения.

Водолей

Вы забудете о беспокойстве и досадных мелочах. Если Вы отбросите строгость и целиком расположитесь к близким людям, то будете вознаграждены. Цените настоящий момент и наслаждайтесь каждой приятной минутой.

Рыбы

Сегодня возможно, что вы поставите под сомнение старые связи и семейные отношения. Возникнет тяжелая ситуация выбора. Возможно состояние усталости и измождения. Не стоит легкомысленно относиться к этим симптомам ослабления организма. Они говорят о нерациональном расходовании сил.


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