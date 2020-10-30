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Гороскоп на 1 ноября


Овен

Принимая решения в этот день, не сомневайтесь в своей правоте. С осторожностью отнеситесь к советам людей, которые могут лукавить с Вами ради собственной выгоды. Данный период благоприятен для любых начинаний. Также можно заняться обустройством своего дома.

Телец

Сегодня звезды не только разрешают, но даже рекомендуют Вам идти на поводу у своих желаний. Прислушайтесь к внутреннему голосу, он будет направлять по верному пути. Если Вы почувствуете, что не хотите с кем-то встречаться или выполнять какие-либо обязанности, можете с чистой совестью не делать этого, последствий не будет.

Близнецы

Постарайтесь сегодня избегать конфликтных ситуаций, так как в спорах Вам везти не будет. На данном этапе больше подойдет выжидательная тактика. Если попытаетесь чего-то требовать от родных и близких людей, в ответ получите лишь раздражение и непонимание, которое может перерасти в затяжной конфликт.

Рак

Постарайтесь не обращать внимания на маленькие недоразумения, которые могут возникнуть сегодня. Вам на многое просто не хватит времени. Не исключено, что виновником такой нехватки окажется любимый человек либо новый знакомый, который претендует на эту роль.

Лев

Сейчас Вы можете чувствовать себя разбитым и подавленным. Желания трудиться у Вас не будет совсем. Не насилуйте себя, сделайте передышку, после которой удастся легко наверстать упущенное. Многие встречи, которых Вы ждете, могут срываться по причинам, не зависящим от Вас. Но не расстраивайтесь: возможно, это не те встречи, о которых стоило мечтать.

Дева

Вы услышите много обещаний, которые могут Вас вдохновить. Но не стоит питать ложных иллюзий. Перед тем как строить воздушные замки, хорошо подумайте. Этот день может подарить ощущение покоя тем представителям знака, которые ценят крепкие любовные или семейные отношения.

Весы

День пройдет без особых переживаний, если Вы не создадите проблемы своими руками. Постарайтесь не вступать в споры. В личной жизни никаких разочарований. Это хорошее время для небольших поездок, как романтических, так и деловых.

Скорпион

Успех будет сопутствовать практически во всех начинаниях. Но помните: не нужно срывать свой гнев на окружающих. Сейчас их реакция на Вашу импульсивность может оказаться чрезмерной. Постарайтесь не хвататься за все сразу, а доводить начатое дело до конца.

Стрелец

Воздержитесь от обсуждения или осуждения кого бы то ни было, так как сказанные слова могут вернуться к Вам бумерангом. В данный период Вы будете обладать очень высоким энергетическим потенциалом и сможете противостоять любым напастям. Но на помощь можете рассчитывать только в добрых делах.

Козерог

Этот день будет благоприятным для любых путешествий. Они будут отличаться безопасностью. Чтобы не стать объектом для ревности или самим не вкусить этого чувства, избегайте шумных и веселых вечеринок. Не давайте поводов для конфликта с родными и любимыми людьми.

Водолей

День пролетит быстро и незаметно. Если к каким-либо делам у Вас не будет лежать душа, то оставьте решение этих проблем на несколько дней. Сейчас благоприятное время для того, чтобы как следует отдохнуть и набраться сил. Постарайтесь уходить от выяснения отношений с близкими людьми

Рыбы

События будут развиваться не совсем так, как Вы этого хотите. К сожалению, повлиять на их ход вам вряд ли удастся. Лучше не вмешивайтесь в процесс – большая часть неприятностей исчезнет сама собой. Не давайте сами никаких обещаний и не слишком верьте на слово окружающим.


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