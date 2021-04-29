Гороскоп на 1 мая





Овен



Овнам сегодня необходимо переосмыслить накопленный опыт. День благоприятный для планирования, социальных и творческих контактов. Не прислушивайтесь к чужому мнению: излишняя доверчивость повлечет за собой финансовые и моральные потери. Новые знакомства будут носить долговременный характер и могут впоследствии стать фундаментом для продвижения по службе или построения крепкой семьи.

Телец

Новое знакомство или общение со старыми друзьями может послужить причиной недоразумений и усталости, внесет сумятицу в мысли и вызовет у Вас лишнее раздражение. Вероятны нежданные визиты родственников или неприятное известие о близких людях. Сегодня не рекомендуется принимать серьезные решения в сердечных вопросах.

Близнецы

День благоприятный для самовыражения и укрепления авторитета. Постарайтесь реализовать творческие порывы. Вполне вероятно, что откроются новые источники заработка. Удачному ходу дел будет способствовать нестандартный подход к ситуации. Прислушайтесь к голосу интуиции, но и не забывайте о трезвом расчете.

Рак

Вероятны ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, не исключены нервные стрессы. Мелкие ссоры с любимым человеком сегодня могут привести к очень крупному скандалу, а то и к полному разрыву отношений.

Лев

Неудачи первой половины дня могут быть связаны с вашей рассеянностью и неуверенностью в себе. Вторая половина дня может принести душевное равновесие и покой. Вероятны встречи с давними друзьями, теплые и задушевные отношения с близкими вам людьми.

Дева

Избавьтесь от ненужных вещей, пересмотрите свои отношения с окружающими. Будьте честны по отношению к самим себе. Постарайтесь избегать обещаний, клятв и ненужных разговоров. Звезды рекомендуют проявить твердость в отстаивании своих взглядов.

Весы

Вероятны вялость, приступы раздражения и ослабление защитных сил организма. Не стоит экспериментировать, строить неосуществимые планы, стремиться сломать весь уклад жизни. Вероятен небольшой стресс, после которого в душе вновь воцарятся мир и спокойствие и Вы сможете реально оценить сложившуюся ситуацию.

Скорпион

Вас может спасти прирожденная способность к анализу прошлого и предвидению будущего. Разберитесь в своих планах, мыслях и поступках, потому что Вы должны быть готовы к неожиданному повороту судьбы. Личная жизнь также потребует от Вас осторожности и внимания. Вероятны ссора с кем-то из близких или проблемы со старшими родственниками.

Стрелец

Интуиция будет иметь тенденцию к ослаблению. Вам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Вероятно общее неудовлетворение и желание отрешиться от надоевших будней. Не поддавайтесь негативным мыслям и чувствам. Ни в коем случае не теряйте оптимизма.

Козерог

В личной жизни мужчинам-Козерогам звезды советуют проявить великодушие, простить обиды. Женщин-Козерогов звезды предупреждают о возможном скором завершении любовной связи. Рекомендуется быть внимательными и осторожными, хотя не все будет зависеть от Вас.

Водолей

Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. У многих Водолеев возрастают способности к творчеству, сексуальная энергия, интуиция. Рекомендуется проявлять милосердие, заботу о нуждающихся, детях и стариках, выполнять просьбы.

Рыбы

Вам сегодня необходимы ответственность в поступках, противостояние соблазнам и искушениям. Следует заниматься только самыми неотложными делами, гнать дурные мысли. Откажитесь от шумных застолий, вечеринок, встреч с друзьями. Если Вы любитель спокойных мероприятий, то лучше проведите вечер с семьей, детьми.