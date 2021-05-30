Гороскоп на 1 июня





Овен



Расположение звезд сегодня для Овнов неблагоприятно. Велика опасность болезни или травмы, так что будьте внимательны и осторожны. Не исключено, что придется понести непредвиденные финансовые затраты. Но Вам не следует забывать, что даже в таком положении Вы не должны обделять вниманием близких и любимых людей.

Телец

Благоприятный во всех отношениях день. Вы сможете преодолеть все испытания и преграды на пути к намеченной цели. Однако звезды указывают на опасность для Вашего здоровья. Избегайте физических и нервных перегрузок, деятельности, связанной с риском, работы с режущими или электрическими инструментами, быстрой езды. Беспокойный образ жизни, вероятные проблемы, большой объем работы могут значительно снизить Ваш жизненный тонус. Вам необходим отдых.

Близнецы

Заботы всего дня будут сопряжены с решительными действиями. Не бойтесь столкновений или проблем, связанных с непорядочностью партнера. Вы сумеете достаточно ясно и четко разобраться в ситуации и найти верное решение. Доверьтесь интуиции.

Рак

Двойственный день. Сегодня успех и неудачи будут сменять друг друга. Вероятны осложнения в отношениях с друзьями, разочарования в личной жизни. Однако не следует чрезмерно концентрироваться на личных проблемах – скоро все образуется. Не идите на компромисс с совестью – доверьтесь интуиции и здравому смыслу.

Лев

Не исключено, что неожиданное известие или благоприятное стечение обстоятельств обернет события в Вашу пользу. Не торопитесь соглашаться, если Вам предложат участие в совместном проекте – сегодня только индивидуальная деятельность может принести успех. Не исключены хлопоты в связи с визитами нежданных гостей.

Дева

Неблагоприятный день. Сегодня лучше быть максимально сдержанным в любой ситуации – сильно развитое честолюбие может привести вас в западню. Сохраняйте самообладание, так как дела потребуют от вас максимальной отдачи. Следите за здоровьем. Возможно осложнение хронических заболеваний.

Весы

Первая половина дня неблагоприятна – осуществлению Ваших желаний и замыслов будут препятствовать досадные мелочи и недоразумения. Сегодня не исключены разногласия и ссоры с близким человеком – скажется усталость и перенапряжение. Ваши отношения могут зайти в тупик. Со второй половины дня неблагоприятные тенденции пойдут на спад.

Скорпион

Приготовьтесь к проблемам в личной жизни или неблагоприятным для вас кадровым перестановкам. Возможен конфликт с руководством. Неприятные новости смогут вывести Вас из равновесия, ударив по настроению или самочувствию. Здоровье несколько ухудшится по причине хронической усталости.

Стрелец

День благоприятен для заключения контрактов и договоров, оформления бумаг и финансовых сделок. Вероятны трудности и осложнения в семейных отношениях. Не старайтесь переложить свои заботы на чужие плечи. Развитая интуиция поможет найти выход из кризисной ситуации. Если сегодня заболеете, то болезнь будет долгой и тяжелой, возможны осложнения. Поберегите себя.

Козерог

Сегодня возможны затруднения в новых делах. Необходимо переосмысление намеченных целей. Отложите принятие важных решений. Остерегайтесь нового знакомства, которое может сыграть в Вашей жизни роковую роль. Сон может быть вещим и скоро исполнится.

Водолей

Сегодня приготовьтесь к проблемам на работе. Возможны конфликты с начальством, недоразумения с сотрудниками или козни недоброжелателей. Сохраняйте спокойствие, постарайтесь найти компромисс – и все уладится. Не теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь. Одинокие Водолеи, вероятно, встретят свою половину.

Рыбы

Вполне вероятно, что сегодня откроются новые источники заработка или появится возможность сменить сферу профессиональной деятельности. Вы сможете найти правильное решение, если не примете во внимание советы родственников и друзей – все решайте сами. Во второй половине дня возможен конфликт, который разрешится в Вашу пользу, если Вы успеете сориентироваться и сменить тактику поведения.

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