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  2. Гороскоп на 1 февраля

Гороскоп на 1 февраля


Овен

Сегодня Вы можете проявить излишнее упрямство и несговорчивость. Но такое поведение не всем понравится, и Вы столкнетесь с открытым противодействием. Не обещайте никому свою помощь, пока не разберетесь в ситуации. Возможно поступление информации, которую не стоит оставлять без внимания.

Телец

Беритесь за решение любых проблем. Поддержкой послужит забота со стороны родных и близких людей. День благоприятен для новых знакомств и встреч со старыми друзьями. Возможно появление влиятельного покровителя.

Близнецы

Звезды советуют придерживаться спокойного жизненного ритма – это позволит методично решать стоящие перед Вами задачи так, чтобы больше к ним не возвращаться. В разговорах с родственниками нужно четко соблюдать черту, за которую переступать не стоит.

Рак

Займитесь сегодня составлением планов на будущее. Постарайтесь уходить от споров с коллегами и партнерами – победа всё равно будет не за Вами. Встречи с друзьями обещают приятные впечатления, но избегайте контактов с назойливыми людьми.

Лев

За сегодняшний день Вы успеете сделать чрезвычайно много дел. В первой половине дня смело обращайтесь за помощью к друзьям и коллегам. Не стоит реализовывать инициативы без предварительного обсуждения и согласования с членами семьи. Иначе Вас не поймут, и предстоит неприятное выяснение отношений.

Дева

Период подходит для активных действий и расширения круга деловых знакомств. Вы можете получить интересное предложение. Удастся решить спорные вопросы. Избегайте конфликтов и споров с близкими людьми, это чревато ухудшением отношений.

Весы

На работе могут возникнуть сложности. Но терпение и труд все перетрут. Могут наступить упадок сил, развиться быстрая утомляемость. Но это не повод для беспокойства, все постепенно восстановится. Не поддавайтесь соблазну кого-либо покритиковать.

Скорпион

Возможны неожиданные препятствия как на работе, так и в домашних делах. Занимайтесь тем, что не требует серьезных усилий. Старайтесь не вступать в излишне откровенные разговоры с людьми, в надежности которых Вы не уверены. Не рекомендуется заниматься финансовыми вопросами и брать деньги в долг.

Стрелец

В этот день звезды рекомендуют сосредоточиться на решении материальных вопросов, четко планировать свое время и браться за решение самых трудных проблем. У Вас обязательно все получится. На этот день запланируйте поход по магазинам, и Вы не пожалеете о сделанных покупках.

Козерог

Удастся добиться хороших результатов как в профессиональном, так и в личном плане. Вероятен прогресс в областях, где долгое время наблюдался застой. Не растрачивайте силы по пустякам, делайте больше полезных дел. Свободное время сейчас лучше проводить с друзьями.

Водолей

Этот день благоприятен для наведения порядка в делах, которые Вы откладывали на потом. Полученную информацию старайтесь фильтровать, а сплетни пропускайте мимо ушей либо переводите всё в шутку. Удачными окажутся давно запланированные покупки, от спонтанных приобретений лучше отказаться.

Рыбы

Сегодняшний день не готовит никаких неприятных сюрпризов. Многое из запланированного на этот день удастся реализовать. Важно, чтобы рядом с Вами был надежный партнер. Не исключены неожиданные денежные поступления. Вечером возможны неприятности со стороны малознакомых людей.

Гороскоп на февраль 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.



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