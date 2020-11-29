Гороскоп на 1 декабря





Овен

День благоприятный для общения, деловых переговоров, путешествий. Возможны новые знакомства. Не исключено получение полезной информации, с которой придут и новые идеи. Будьте готовы к быстрому принятию решений. Идет благоприятный период для новых знакомств и романтических увлечений.

Телец

Не планируйте дел, которые требуют больших физических или эмоциональных усилий. День подходит для новых знакомств, романтических увлечений и активного отдыха. Если хотите что-то поменять в своей личной жизни, не теряйте времени – сейчас для этого очень удачное время. И не отказывайте в помощи родным.

Близнецы

Нужно брать инициативу в свои руки и добиваться того, чего хотите. В личной жизни могут произойти перемены к лучшему. Поменьше находитесь в одиночестве, больше времени проводите на свежем воздухе. Не отказывайте тем, кто нуждается в Вашей помощи.

Рак

В этот день на работе могут возникнуть достаточно серьезные конфликты, и Вы окажетесь втянутыми в них. Постарайтесь занять нейтральную позицию, так как высока вероятность ошибиться и сделать неправильные выводы.

Лев

Время позитивных перемен, которые могут коснуться как деловых, так и личных отношений. Возможны интересные знакомства. В денежном отношении Вы можете оказаться несколько расточительным, что это ударит по Вашему бюджету слишком серьезно.

Дева

Можно заняться планированием новых серьезных дел. Только не придавайте большого значения случайным недоразумениям. В кругу семьи никаких негативных событий произойти не должно. На состояние здоровья и настроение хорошо повлияют физические нагрузки в разумных пределах.

Весы

Не берите на себя повышенных обязательств. Если что-то у Вас не получается или просто душа не лежит к какому-либо делу, отложите его. Постарайтесь не терять спокойствия. Это не слишком благоприятное время для романтических встреч и новых знакомств.

Скорпион

Во многих делах Вы сможете добиться значительных результатов. Особенно удачными могут оказаться различные переговоры, достижение соглашений и деловые контакты. Для новых знакомств, романтических встреч, а также укрепления семейных и родственных связей день вполне благополучный.

Стрелец

Вы будете обладать невероятным зарядом бодрости и сможете справиться с любыми поставленными перед Вами задачами. Не стоит проводить время впустую. Основное внимание должно быть направлено на дом и семью. Не спорьте с людьми, которых любите. Своим упрямством Вы ничего не добьетесь, а только оттолкнете близких от себя.

Козерог

Сегодня нужно продолжать работу над начатыми проектами, заканчивать дела. Можно работать не в одиночку, а в контакте с партнерами, либо следовать их советам, тогда будет гораздо проще реализовать свои намерения. Есть шанс наладить отношения с людьми, с которыми не удавалось найти общий язык.

Водолей

Никаких серьезных ошибок Вы сейчас не допустите, но следует избегать суеты и поспешных решений. Придется заниматься чужими проблемами. Помните: не стоит верить слухам, а тем более некоторым обещаниям. Возможно, Вас попытаются ввести в заблуждение.

Рыбы

День будет не самым напряженным, но достаточно плодотворным в плане профессиональной деятельности. Появится возможность наладить полезные контакты или найти нужную информацию. Проявляйте инициативу. Займитесь укреплением здоровья.

Гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака