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  2. Гороскоп на 1 августа

Гороскоп на 1 августа

Овен

В этот день вы можете запутаться в своих чувствах и отношениях с человеком, который вызывает симпатию. Не обижайте любимых людей, держите свои слова и эмоции под контролем. В профессиональных делах не спешите проявлять активность - вы будете теряться в догадках и мучиться сомнениями.

Телец

Можно начать совместную работу над новым проектом, восстановить отношения, достигнуть договоренностей. Если сегодня поступят интересные предложения, принимайте их не раздумывая. В личной жизни не упустите свой шанс, дайте понять любимому человеку, что вы о нем заботитесь и строите планы на будущее.

Близнецы

Не следует браться за дела, о которых у вас смутное представление. В малознакомой области вы можете допустить просчеты. Не вступайте в споры и конфликты, особенно с близкими людьми. При общении с собеседником не отклоняйте его точку зрения, а постарайтесь выслушать и понять.

Рак

Сейчас для достижения хороших результатов нужно действовать самостоятельно - это избавит вас от многих волнений и разочарований. Спокойно изучайте ситуацию и налаживайте отношения с людьми, чья помощь может понадобиться. Хорошее время для новых знакомств и романтических увлечений.

Лев

Вас ожидает много дел. Добившись успеха в одном деле, принимайтесь за следующее. Медленно, но верно вы будете продвигаться к намеченной цели. Если вы не обременены семейными узами, будьте готовы к перспективному знакомству.

Дева

Нужно проявить максимум тактичности. Если вам понадобится помощь, дождитесь более подходящего момента. Не упустите шанс расширить свое дело, завести полезные связи. День будет гармоничным для всего, что касается любви.

Весы

Сейчас все пойдет по накатанной дорожке, и никаких эмоциональных всплесков возникнуть не должно. Проблемы могут появиться из-за торопливости, несогласованности действий внутри коллектива, собственных чрезмерных амбиций. Расставляйте приоритеты и делайте все по порядку.

Скорпион

Вы будете полны сил для покорения профессиональных вершин, но не спешите приниматься за дело. Лучше всего подождать, когда вам дадут определенное задание и объяснят, как решить поставленные задачи. А если начнете проявлять инициативу, ваши начинания могут запороть на корню.

Стрелец

Это время подходит для активных действий, но от ошибок никто не застрахован. Трудности могут возникнуть из-за принятия поспешных решений, нежелания прислушиваться к чужому мнению и чрезмерной самонадеянности. Стоит ограничить сторонние контакты, поскольку не исключены интриги со стороны недоброжелателей. Позаботьтесь о своем здоровье.

Козерог

Высока вероятность совершения профессиональных ошибок, поэтому будьте очень внимательны. Личная жизнь порадует потеплением отношений. Хорошее время для обустройства быта, ремонта, покупок.

Водолей

Что касается делового поприща, то здесь ситуация не будет безоблачной. Придется проявлять больше такта и держать при себе негативные эмоции, чтобы отношения с руководством или коллегами не обострились. В общении с любимым человеком будьте терпеливы и деликатны, это поможет избежать ссоры.

Рыбы

На данный день можно планировать сложные переговоры, встречи с деловыми партнерами. Не отказывайтесь от планов, которые на первый взгляд кажутся авантюрными. Даже если вначале обстоятельства будут складываться не в вашу пользу, то, взявшись за дело, вам удастся реализовать свои замыслы.

Подготовлено с помощью vedmochka.net

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