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  2. Гороскоп на 7 января

Гороскоп на 7 января


Овен

В этот праздничный день звезды рекомендуют вам стать максимально щедрыми и открытыми. Жадность и замкнутость в этот день может привлечь в будущем к Вам бедность и ухудшение отношений с близкими.

Телец

Тельцы в Рождество могут узнать счастливые новости для своей семьи, причем такие, что могут сделать очень счастливым весь год. Неожиданное богатство, скорое рождение детей, переезд родных людей поближе к Вам – все это даст заряд хорошего настроения на несколько месяцев вперед. Сами же Вы будете очень рады тому, что все Ваши проблемы постепенно уходят, уступая место переменам.

Близнецы

Рождество может стать для Близнецов началом новой жизни. Именно сегодня произойдет какой-то внутренний перелом, после чего Вы станете спокойнее и увереннее в себе. Очень многое в этом году зависит от Вас, поэтому действия не повредят. Чем больше Вы просите у звезд, тем больше они Вам дадут.

Рак

Сегодня будет немало сюрпризов в личной жизни, в том числе, увы, не очень приятных. Отмените личные встречи, а то все кончится ссорой, не в последнюю очередь — из-за Вашей раздражённости. Соберитесь с мыслями, побудьте дома наедине с собой.

Лев

Звезды обещает Львам хороший день, когда настроение будет не просто праздничное, а действительно приподнятое. Всему виной новая любовь, которая появилась в Вашей жизни недавно. Польза от мелкой работы окажется колоссальной, поэтому не пренебрегайте ею. Чтобы сбросить все тяготы и хлопоты прошлых дней, нужно расслабиться и ни о чем важном сегодня не думать.

Дева

В этот день умение анализировать ситуацию и наводить порядок в мыслях будут просто необходимы для успеха. Желательно внимательно следить за действиями своих близких, они могут наделать массу ошибок, разгребать которые придется Вам. Постарайтесь меньше говорить и больше действовать.

Весы

Сегодня весьма активный и позитивный день. Постарайтесь не сидеть ни минуты без дела, но не спешите. Выбирайте темп, который будет удобен Вам. Больше гуляйте, погрейтесь в сауне, поплавайте в бассейне, сходите на каток или на лыжную прогулку.

Скорпион

Возможно получение подарков, поступление небольшой суммы денег. Но лучше не рассчитывать на доход, а предпринять действия для получения его в будущем. Внедряйте новые идеи, ищите новые инвестиции, подбирайте новых деловых партнёров.

Стрелец

День совершенно не подходит для принятия каких-либо ответственных решений относительно личной жизни или проведения торжественных мероприятий. Сконцентрируйтесь на основных, базовых моментах интересующих Вас дел.

Козерог

Сегодня возможны непонимание, обиды и неожиданные недоразумения. Так, вдруг всплывет тема ревности, причем совершенно необоснованно. Если это произойдет с вами, то не торопитесь делать выводы, подумайте о том, что и Вы можете быть неправы.

Водолей

Сегодня Вам придется несколько умерить свои амбиции в плане личных взаимоотношений. Капризы, даже если ранее они казались милыми и немедленно выполнялись, сейчас совершенно неуместны. Теперь Ваша очередь стараться угодить любимому человеку.

Рыбы

Романтический день ожидается у большинства представителей знака Рыбы. Давно Вас не приглашали на свидания? Так вот сегодня это безобразное упущение будет исправлено. И Вы непременно отправитесь на романтический ужин при свечах.


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