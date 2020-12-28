Гороскоп 30 декабря





Овен

На данный день не планируйте серьезных дел, так как препятствия будут возникать на ровном месте. Сегодня может возникнуть недопонимание в общении с руководством, коллегами и помощниками, что тоже не способствует росту производительности труда и хорошему настроению.

Телец

Практически все из того, что Вы запланируете на этот день, будет получаться, и это придаст желания еще больше трудиться. Если поймете, что еще не готовы к принятию решения, не форсируйте события. Не тратьте время на выяснение отношений. На пользу пойдет любая смена обстановки.

Близнецы

Этот день благоприятен во многих отношениях, так что стройте планы, реализуйте смелые идеи и не сомневайтесь в успехе. В работе старайтесь придерживаться комфортного ритма, не позволяйте коллегам и партнерам ни торопить, ни задерживать Вас. В личной жизни ожидают только приятные новости и сюрпризы.

Рак

Никаких событий, которые могут испортить настроение, сегодня произойти не должно. Постарайтесь сегодняшний день наполнить положительными эмоциями и приятным общением. Чем больше на данном этапе Вы заложите в какое-либо дело, тем большую получите отдачу уже в ближайшем будущем.

Лев

Сегодня у Вас вдруг появится тяга к знаниям и возможность их получать. Многие смогут за короткий срок усвоить большое количество информации. Успешно решатся любые юридические вопросы. Только не вмешивайтесь в споры и конфликты, не имеющие к Вам прямого отношения.

Дева

Сегодня Вас ожидает много дел, и практически со всеми Вы сможете справиться. Постарайтесь ко всему относиться с полной ответственностью, впоследствии это зачтется и принесет дополнительные баллы в послужной список. Составляя планы на день, отдайте предпочтение делам, позволяющим получить быстрый результат.

Весы

В работе особых изменений не предвидится. Чем больше на данном этапе у Вас будет встреч и общения, тем более легкими покажутся дела. Свои личные переживания лучше всего не выставлять напоказ. Не спешите расставаться с деньгами и, перед тем как купить какую-либо вещь, дважды подумайте.

Скорпион

Сейчас в Вас может проснуться упрямство. Это придется не по вкусу Вашему окружению, и на этой почве может вспыхнуть конфликт. Звезды советуют умерить свои амбиции. Старайтесь быть более терпеливыми и гибкими в поведении. По возможности не давайте никаких обещаний и не берите на себя повышенных обязательств.

Стрелец

В этот день можно принимать судьбоносные решения. Это прекрасное время для урегулирования любых вопросов с помощью дружеской поддержки и деловых знакомств. Доступ к нужной информации будет Вам открыт. Развивайте свои таланты и не препятствуйте раскрытию возможностей других людей.

Козерог

Нужно внимательно следить за происходящими событиями и реагировать по ходу изменения ситуации. Настраивайтесь на кропотливую работу и обсуждение действий. Не следует заниматься делами, которые могут травмировать. В финансовой сфере желательно придерживаться принципов разумной экономии.

Водолей

Сегодня не стоит браться за новые дела, лучше постарайтесь завершить старые. Воздержитесь от принятия решений, касающихся купли-продажи имущества и особенно оформления банковских договоров. Сложность момента в том, что у Вас не будет ясного представления, что именно нужно делать, чтобы улучшить свое финансовое положение.

Рыбы

Никаких необдуманных действий сегодня. Если чувствуете, что обстановка вокруг Вас начинает накаляться, постарайтесь не оказаться в эпицентре событий. Это хорошее время для восстановления давних связей и общения. Обсудите с друзьями какие-либо приятные совместные мероприятия.

Гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака