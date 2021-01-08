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  2. Гороскоп 10 января

Гороскоп 10 января

Овен

Если захотите изменить свою жизнь к лучшему, дерзайте, и у Вас все получится. Звезды рекомендуют выбрать из всего многообразия дел наиболее приятные и интересные для Вас. Можно рассчитывать на поддержку родных, друзей, единомышленников и авторитетных людей.

Телец

Многие дела, запланированные на это время, пройдут как по маслу. Сейчас у Вас достаточно энергии, и главное - решить, куда ее направить. Выезд на природу поможет гармонизировать душевное состояние и снимет стресс.

Близнецы

Особых перемен не ожидается. Сейчас лучше заняться составлением планов на будущее. Сегодня тщательно обдумывайте покупки, иначе у Вас есть риск потратить лишнее, что в данный момент нежелательно. Вечер подходит для спокойного общения с близкими людьми.

Рак

Не стоит торопить события – еще неизвестно, чем они для Вас обернутся. Постарайтесь жить сегодняшним днем, получая удовольствие от того, что происходит. Вечером не тратьте много сил на хозяйственные хлопоты и не отказывайте себе в маленьких удовольствиях.

Лев

Постарайтесь этот день наполнить приятными впечатлениями. В первой половине дня побольше общайтесь с друзьями и знакомыми. Возможны встречи с людьми, которые изменят вашу жизнь к лучшему. Воздержитесь от крупных трат. Вечер проведите в кругу родных.

Дева

Сегодня Вас будут мучить внутренние противоречия. Не выясняйте отношений с членами семьи, держите себя в руках. Занимайтесь тем, что хорошо получается. Обязательно порадуйте себя, а чем именно, решите сами. Не лучшее время для путешествий. Благотворное воздействие окажут умеренные физические нагрузки.

Весы

Звезды предостерегаю Вас: сегодня травмоопасный день. При выполнении любой работы соблюдайте технику безопасности. Зато это отличный день для того, чтобы найти взаимопонимание с родственниками, даже если была ссора. А вот в вечером отношения опять могут испортиться. Проявите терпение.

Скорпион

Вряд ли в этот день произойдут значительные перемены. Не стоит рисковать тем, что представляет для Вас ценность. Старайтесь не причинять боль тем, кто Вам дорог, и не обижайтесь сами по пустякам. От общения с людьми, которые Вам не слишком симпатичны, сейчас лучше отказаться.

Стрелец

Звезды советуют хотя бы на время забыть обо всех делах и заботах. Вам стоит срочно пополнить свои энергетические ресурсы, иначе день окажется для Вас сложным. Отдыху и релаксации нужно отводить как можно больше времени. Чаще создавайте для себя спокойную и уютную обстановку.

Козерог

Постарайтесь не пропускать мероприятий, которые могут повлиять на Ваше будущее. Даже если Вас просто пригласят в гости, обязательно сходите. Сейчас есть все шансы ухватить удачу за хвост. Не исключены новые романтические знакомства. Сегодня не следует брать кредиты и давать в долг.

Водолей

Не позволяйте эмоциям вас захлестнуть и постарайтесь поменьше общаться, избегайте шумных компаний, побудьте наедине с самими собой. Сейчас очень легко незаслуженно обидеть близких людей. Даже если Вы уверены в своей правоте, постарайтесь понять точку зрения собеседника.

Рыбы

Перед тем как что-либо предпринять, сначала всё обдумайте. Постарайтесь найти занятие, которое поможет отрешиться от плохих мыслей. Ожидаются новые интересные знакомства и возобновление старых связей. В отношениях с родственниками лучше занять выжидательную позицию.


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