Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.12
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Городские автобусы МАЗ третьего поколения выйдут на минские маршруты через несколько месяцев

Городские автобусы МАЗ третьего поколения выйдут на минские маршруты через несколько месяцев

Автобусы нового поколения МАЗ-303 могут выйти на городские маршруты в белорусской столице уже через несколько месяцев: в первом полугодии планируются их первые поставки государственному предприятию «Минсктранс».

Фото из архива БЕЛТА

– Ориентировочно в мае наше предприятие по договору с МАЗом получит подвижной состав третьего поколения – 4 низкопольных автобуса МАЗ-303065 большой вместимости, – цитирует слова заместителя генерального директора ГП «Минсктранс» Ивана Фурсы корпоративное издание «Транспортник столицы».

МАЗ-303065 – бюджетный вариант городского автобуса МАЗ-303266, разработанного ранее МАЗом для рынка Евросоюза. В мае прошлого года машину продемонстрировали Премьер-министру Беларуси Роману Головченко. 

Автобус был оснащен 285-сильным двигателем Mercedes-Benz OM926LA экологического стандарта Евро-5. Коробка передач – 6-ступенчатый автомат ZF 6AP1200B. Есть отличия от европейской версии и в интерьере: нет стеклянных люков в крыше и мягкой спинки по периметру накопительной площадки. Кондиционер входит в базовое оснащение, а вот «теплые» кнопки с дверей исчезли. В салоне 27 мест для сидения, из них 11 – на низком полу (в том числе три полуторных, как и у МАЗ-303266). Общая пассажировместимость – до 105 человек.

Ранее представители завода-изготовителя говорили, что в автобусах для Минска кабина по традиции будет отделена глухой перегородкой, вход у водителя отдельный.

Помимо автобусов, по словам Ивана Фурсы, в первом полугодии «Минсктранс» получит четыре электробуса 303Е10. Изготовитель заявляет, что такой электробус сможет преодолевать без подзарядки более 150 км.

Ранее представители завода заявляли СМИ, что при максимальном токе примерно в 200 ампер процесс зарядки этой машины займет примерно 4 часа, при 60–70 амперах – около 8 часов. Иными словами, целый день работы и ночная зарядка. Двигатель – ZF CeTrax, мощность – 300 кВт. Пассажировместимость (зависит от компоновки салона): мест для сидения – 30, общее число пассажиров – 72.

В январе «Минсктранс» получил 4 автобуса МАЗ-203016 и один МАЗ-203015. Холдинг «Белкоммунмаш» в первый месяц 2021-го поставил 7 электробусов Е321.

Отличительная особенность последней модификации – запас автономного хода около 50 км, улучшенные эксплуатационные показатели, современный дизайн. В первой половине 2021 года «Белкоммунмаш» поставит 75 троллейбусов с увеличенным автономным ходом (50 сочлененных модификации 43300D и 25 односекционных модификации 32100D).

В свою очередь, Минский автозавод изготовит для «Минсктранса» еще 135 автобусов МАЗ-203016/203015, 40 единиц МАЗ-203116/203115, 100 автобусов МАЗ-215069 и 5 автобусов МАЗ-216066 особо большой вместимости, а также 75 троллейбусов МАЗ-203Т70 с увеличенным автономным ходом.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
БУТБ рассчитывает увеличить товарооборот Беларуси и регионов России
Сыромолотова: патриотизму нельзя научить, его можно только воспитать собственным примером
Гюнешь порадовала поклонников новой композицией
Рачковский: «Моя хата с краю» – самый ужасный принцип
Председатель Брестского райкома профсоюза работников АПК: идеи Всебелорусского народного собрания близки абсолютному большинству белорусов
Лукашенко о ситуации с санаторием «Беларусь» и Литве: мы должны защитить своих людей
Лабаноўскі: што значыць быць патрыётам сваёй краіны?
Резолюция VI Всебелорусского народного собрания
Лукашенко одобрил предложение установить праздник – День народного единства
Обращение участников VІ Всебелорусского народного собрания к соотечественникам
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
О, спорт, тяжко с тобой
Лукашенко поручил навести порядок с ценообразованием в аптеках
Лукашенко: целевому набору в вузы быть – это однозначно
Работы Михаила Филипповича экспонируются в Национальном художественном музее
В Большом театре решили окрылить зрителей светлыми чувствами
Лукашенко высказался о сохранении страной нейтралитета и изменении законодательства по пресечению массовых беспорядков
Президент поручил Минюсту подготовить предложения по перерегистрации политических партий
Лукашенко: мы продолжим диалог, который начали на ВНС
Голиков: ВНС должно быть диалоговой площадкой для удовлетворения общественных запросов
Лукашенко: ВНС помогает власти не отрываться от жизни обычных людей
Лукашенко: надо встречаться и надо общаться
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Слово теперь оружие
Делегат ВНС Ивана Жигон: единство – залог вашего психофизического здоровья
Лукашенко: говоря о возможных преобразованиях, мы должны исходить из собственных национальных интересов
Лукашенко прокомментировал подходы к воспитанию детей и молодежи
Лукашенко: умные люди в критической ситуации объединяются и идут за лидером, мы должны сплотиться
Лукашенко о политической амнистии: у нас не было и нет политических заключенных
Налоговики – за: нужно развивать бизнес в регионах, чтобы росли доходы населения
Лукашенко: делегаты ВНС формируют повестку дня
Лукашенко: сегодня не время для сомнительных экспериментов
По итогам работы за 2020 год Могилевская таможня признана лучшей в системе таможенных органов страны
Делегат ВНС предложил закрепить в Конституции информационный суверенитет Беларуси
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Санкции – это госизмена
За 2020 год в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 248,9 млн рублей
Симоненко: белорусским народом движет желание, чтобы страна была процветающей, а народ – счастливым
Данилович: позволить фальсифицировать нашу историю – значит плюнуть в собственную душу
Лукашенко: будущее Беларуси – в наших руках
Делегат ВНС: предлагаю принять решение о присвоении Лукашенко звания Героя Беларуси
Особый правовой статус ВНС будет закреплен законодательно
Макаревич: Беларусь – страна возможностей, в которой добиться успеха может каждый
Гайдукевич: в основе политической конкуренции должны быть патриотизм и любовь к Родине
Гайдукевич: нам нужен закон об иностранных агентах, он назрел
В Брестском театре драмы прошли премьерные показы спектакля «Олеся» по мотивам повести Александра Куприна
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
С Трампом, хоть и без него
Данилович: белорусы должны иметь собственный взгляд на историческое прошлое
Шпаковский: вижу, что люди готовы разделить с Главой государства ответственность за будущее страны на переходный период
Эксперт о ВНС: общение глаза в глаза – самый эффективный вид диалога
Авторы
СКАНИРУЙТЕ