Городские автобусы МАЗ третьего поколения выйдут на минские маршруты через несколько месяцев

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БЕЛТА

, – цитирует слова заместителя генерального директора ГП «Минсктранс» Ивана Фурсы корпоративное издание «Транспортник столицы».МАЗ-303065 – бюджетный вариант городского автобуса МАЗ-303266, разработанного ранее МАЗом для рынка Евросоюза. В мае прошлого года машину продемонстрировали Премьер-министру Беларуси Роману Головченко.Автобус был оснащен 285-сильным двигателем Mercedes-Benz OM926LA экологического стандарта Евро-5. Коробка передач – 6-ступенчатый автомат ZF 6AP1200B. Есть отличия от европейской версии и в интерьере: нет стеклянных люков в крыше и мягкой спинки по периметру накопительной площадки. Кондиционер входит в базовое оснащение, а вот «теплые» кнопки с дверей исчезли. В салоне 27 мест для сидения, из них 11 – на низком полу (в том числе три полуторных, как и у МАЗ-303266). Общая пассажировместимость – до 105 человек.Ранее представители завода-изготовителя говорили, что в автобусах для Минска кабина по традиции будет отделена глухой перегородкой, вход у водителя отдельный.Помимо автобусов, по словам Ивана Фурсы, в первом полугодии «Минсктранс» получит четыре электробуса 303Е10. Изготовитель заявляет, что такой электробус сможет преодолевать без подзарядки более 150 км.Ранее представители завода заявляли СМИ, что при максимальном токе примерно в 200 ампер процесс зарядки этой машины займет примерно 4 часа, при 60–70 амперах – около 8 часов. Иными словами, целый день работы и ночная зарядка. Двигатель – ZF CeTrax, мощность – 300 кВт. Пассажировместимость (зависит от компоновки салона): мест для сидения – 30, общее число пассажиров – 72.В январе «Минсктранс» получил 4 автобуса МАЗ-203016 и один МАЗ-203015. Холдинг «Белкоммунмаш» в первый месяц 2021-го поставил 7 электробусов Е321.Отличительная особенность последней модификации – запас автономного хода около 50 км, улучшенные эксплуатационные показатели, современный дизайн. В первой половине 2021 года «Белкоммунмаш» поставит 75 троллейбусов с увеличенным автономным ходом (50 сочлененных модификации 43300D и 25 односекционных модификации 32100D).В свою очередь, Минский автозавод изготовит для «Минсктранса» еще 135 автобусов МАЗ-203016/203015, 40 единиц МАЗ-203116/203115, 100 автобусов МАЗ-215069 и 5 автобусов МАЗ-216066 особо большой вместимости, а также 75 троллейбусов МАЗ-203Т70 с увеличенным автономным ходом.