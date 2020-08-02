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«Городея» и «Энергетик-БГУ» сыграли вничью в заключительном матче 20-го тура чемпионата Беларуси

В Городее состоялся заключительный матч 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местная одноименная команда разошлась миром с минским «Энергетиком-БГУ» — 1:1.

«Студенты», оставшись без двух системообразующих игроков — Давида Тве и Джасурбека Яхшибоева, выдали ужасную серию из трех поражений кряду с общим счетом 3:14. Поэтому для молодой команды было крайне важно сегодня прервать эту серию. Свои мотивы были и у хозяев поля, которые в прошлом сезоне были крепким середняком, а в этом сезоне вынуждены бороться за сохранения места в элите.

Встречу заметно активнее начали гости, которые создали несколько неплохих моментов, но Игорь Довгялло отлично проявился себя в «рамке». В целом первый тайм выдался не самым зрелищным, поэтому нули на табло мало кого удивили.

Другой по содержания оказалась вторая половина поединка. «Сахарные» стали заметно охотнее идти вперед и заставили попотеть вратаря «Энергетика» Артура Лесько. Особо активничал 19-летний форвард «Городеи» Евгений Козел, который регулярно выигрывал борьбу на втором этаже, но переиграть голкипера у воспитанника «Шахтера» так не получилось.

В итоге ключевые события игры уместились в одну пятиминутку в середине второго тайма. Сперва новичок «сахарных» Ян Сенкевич затолкал мяч в сетку после не слишком удачного сейва Лесько. А совсем скоро вышедший на замену Василий Совпель оказался самым расторопным в суете, возникшей после штрафного, и сравнял счет.

В оставшееся время «студенты» вовсе могли вырвать победу, но Довгялло вновь проявил себя блестяще после удара Душана Бакича.

«Городея» — «Энергетик-БГУ» — 1:1 (Сенкевич, 63; Совпель, 68).

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Ранее сегодня «Торпедо-БелАЗ» одержал волевую победу над БАТЭ (3:2), а «Минск» уступил дома «Руху» (0:1).

Турнирная таблица Высшей лиги:

1. «Шахтер» – 40 очков (20 матчей)

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2. БАТЭ – 37 (20)

3. «Неман» – 37 (19)

4. «Торпедо-БелАЗ» – 33 (20)

5. «Динамо» (Минск) – 30 (20)

6. «Энергетик-БГУ» – 30 (20)

7. «Динамо» (Брест) – 29 (18)

8. «Ислочь» – 29 (20)

9. «Витебск» – 29 (20)

10. «Рух» – 29 (20)

11. «Славия» – 23 (19)

12. «Слуцк» – 21 (19)

13. «Городея» – 20 (20)

14. «Минск» – 18 (18)

15. «Смолевичи» – 14 (19)

16. «Белшина» – 13 (20)

Гонку лучших бомбардиров уверенно возглавляет упоминавшийся выше форвард «Шахтера» Жасур Яхшибоев, забивший 12 мячей. Второе место с 9 голами делят его одноклубник Виталий Лисакович, который, по слухам, находится в шаге от перехода в московский «Локомотив», а также нападающий «Витебска» Ион Николаеску, который, к слову, также принадлежит «горнякам».

На первом месте в списке лучших ассистентов привычно находится полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич, в активе которого 9 результативных передач. Следом идут два сербских левши-фулбэка — Никола Антич (7) из «Шахтера» и Боян Настич (6) из БАТЭ.

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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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