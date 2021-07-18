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  2. Города будущего и трамваи из прошлого – спор об искусстве на крыше витебской «пирамиды»

Города будущего и трамваи из прошлого – спор об искусстве на крыше витебской «пирамиды»

И такое возможно во время «Славянского базара». Сколько оригинальных идей и новых возможностей дарит гостям фестивальный Витебск! Одной из необычных площадок «Славянского базара-2021» и феста «На семи ветрах» стала крыша бизнес-центра «Марко-Сити». С десяти вечера и до трех ночи на большом баннере-экране здесь показывают «Метаморфозы города».

Напомним, уникальный социально-культурный проект в свое время предложила группа витебских энтузиастов. Смысл в том, чтобы превратить стандартные, обычные дома в картины, современные арт-объекты. С отсылкой к супрематистскому прошлому Витебску. Городу, который навсегда перевернул историю мирового искусства, благодаря художникам Марку Шагалу и Казимиру Малевичу, архитектору Лазарю Хидекелю, отпустившему геометрические формы в пространство, и, конечно, УНОВИСу (Утвердителям нового искусства) – творческому объединению при Витебском народном художественном училище (ВНХУ).


Марина Жук, руководитель Центра проектов и инициатив «Метамарфозы горада» приглашает взглянуть на Витебск ХХ века:

– Наша фото- и видеопрезентация – это яркие мгновения из жизни города. Того, где впервые начали ходить супрематические трамваи, открылось ВНХУ, творили, жили и любили гении, которыми мы по праву гордимся. Так что цель сегодняшних показов – напомнить людям о нашем бесценном культурном наследии. От невероятных космических домов Хидекеля до плафона парижской Гранд-оперы, расписанного 77-летним Шагалом… Во всем этом – след, исток, который приведет в Витебск.

В видеоряде, который транслируют с высоты «Марко-Сити», использовали кадры художественного фильма «Шагал — Малевич» режиссера Александра Митты. Кино, которое снимали тут же, в Витебске, – это история любви Марка и Беллы, разворачивающейся на фоне исторической дуэли ее мужа со своим гениальным современником-антиподом Казимиром Малевичем. Заглянув на ночной огонек, можно увидеть и кадры из ленты Леонида Парфенова «Русские евреи».


Теплый видеорассказ о городе обрамлен цитатами Шагала, посвященными «его душе» - родному Витебску. Продолжая тему «Метаморфоз», мы показываем, как менялся наш областной центр в разные годы ХХ века, делится собеседница:

– Чтобы выделить самое-самое, пришлось перевернуть гору информации, но оно того стоило. Помимо исторических снимков, демонстрируем и Витебск современный, где тоже нашлось место домам в духе супрем.


Фото из истории «Славянского базара» в проекте пока нет. Как говорит Марина Жук: пусть это будет задумкой на будущее. А сейчас – просто загляните в стеклянную «пирамиду». Смонтированный на ней экран волнуется от ветра, и картины будто оживают. Мистика Витебска и фестиваля, не иначе!


Naumova@sb.by

Фото предоставлены Мариной ЖУК.

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