В 2020 году площадь озелененных территорий в городах Брестской области увеличилась на 126 гектаров. Таким образом, сегодня лесистость Брестской области составляет около 40 процентов, а озелененность – более 42.
Заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Шилинчук привел такие цифры:
– В 2020 году в населенных пунктах области высажено почти 78 тысяч деревьев, более 30 тысяч кустарников. По предложениям граждан и с их участием высажено более 6 тысяч деревьев и 800 кустарников. В проведении акций по озеленению, организованных облкомитетом и инспекциями, приняли участие около 1900 граждан.
Уровень озелененности в 40 процентов достигнут в 15 из 21 города области. Отстают Ивацевичи, Коссово, Высокое и Пинск.
Фото: БЕЛТА
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Города Брестской области стали зеленее на 126 гектаров
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